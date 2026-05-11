Общество

Вспыльчивый казахстанец отправил 14 сообщений с угрозами бывшему тестю

Актюбинец угрожал бывшему тестю, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 21:49 Фото: magnific
Житель Актобе предстал перед судом за угрозы в адрес отца бывшей супруги. Пострадавший, получивший 14 агрессивных сообщений, обратился в полицию, опасаясь за свою жизнь, передает Zakon.kz.

Как сообщает 11 мая 2026 года издание "Диапазон", на скамье подсудимых оказался 27-летний житель села в Актюбинской области. Из обвинения следует, что он звонил отцу бывшей жены, но тот не взял трубку. Тогда вспыльчивый молодой человек написал ему 14 аудиосообщений с разными угрозами.

"Мужчина реально опасался за свою жизнь и написал заявление на бывшего зятя. По делу провели психолого-филологическое исследование, и эксперт установил, что в угрозах действительно было обещание причинить неприятность адресату", – говорится в сообщении.

Сам автор угроз не стал отрицать, что на записи его голос, лишь отметил, что все это сказал в порыве гнева и не собирался делать плохо бывшему тестю. Тем не менее факт угроз был доказан, и эти действия подпадают под уголовный проступок.

К тому же у потерпевшего было достаточно оснований опасаться приведения угроз в исполнение, сказано в приговоре. На днях суд признал обвиняемого в совершении угрозы виновным в уголовном проступке и приговорил его к 60 часам общественных работ.

Ранее похожий семейный скандал разразился в Жамбылской области. На юге Казахстана конфликт между братьями закончился судом и назначением общественных работ.

Канат Болысбек
