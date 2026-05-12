Общество

Через "Хан Шатыр" до старого вокзала: каким будет новый маршрут LRT

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель правления City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев 12 мая 2026 года рассказал, по каким улицам пройдет линия LRT на правый берег Астаны и почему проект решили полностью перевести на эстакаду, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что расширение линии LRT на правый берег может занять около трех лет, однако сроки реализации проекта будут зависеть от финансирования.

"Мы сейчас ведем геологические работы, изыскания. Буквально в ближайшие дни вы это увидите: там будут стоять вышки, которые будут исследовать землю. Как только будут получены результаты, мы сразу приступим к строительству до старого вокзала. Маршрут пройдет по улице Сыганак, далее повернет на проспект Туран в районе ТРЦ "Хан Шатыр", затем продолжится до улицы Кенесары. После этого линия уйдет направо, а в районе стадиона имени Мунайтпасова выйдет на проспект Женис и далее напрямую проследует до старого вокзала", – дополнил Асылбек Дуйсебаев.

По его словам, все линии LRT будут проходить по эстакаде. Он также поделился, что первоначально проект предполагал строительство LRT до Косшы по земле, однако за последние годы территория активно застроилась. В связи с этим запуск линии на наземном уровне мог бы перекрыть дороги и создать помехи для движения транспорта.

Ранее стало известно, когда LRT "дотянут" до Косшы.

