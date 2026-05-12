Недвижимость возле линий LRT в Астане может вырасти в цене

Председатель правления "City Transportation Systems" Асылбек Дуйсебаев 12 мая 2026 года заявил, что запуск LRT в Астане может привести к росту стоимости жилья рядом с линиями легкорельсового транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, может ли запуск LRT повлиять на стоимость жилья в Астане.

"Ранее я сказал, что ездил туда, где развивают LRT. Это законы экономики – там, где есть метро или LRT, дорожает недвижимость. В Китае есть компания: они строят LRT, условно, в степи, а потом рядом уже продают земельные участки", – ответил Асылбек Дуйсебаев.

Он также считает, что запуск LRT положительно скажется на туристическом имидже Казахстана, отметив, что с линии открывается красивый панорамный вид на город.

"Это очень положительно повлияет не только на столицу, но и в целом на Казахстан. Я считаю, мы можем гордиться, что у нас в стране есть такой проект", – сказал Асылбек Дуйсебаев.

