Общество

В Астане планируют построить двухъярусную станцию LRT

Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 18:29 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель правления City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев рассказал, зачем в Астане планируют построить двухъярусную станцию LRT, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что в районе ЖК "Семь бочек" планируется строительство двухъярусной станции LRT. По его словам, станция будет пересадочной и позволит пассажирам менять маршруты без пересечения линий.

"То есть, если вы едете, к примеру, со старого вокзала в Косшы, то вам нужно будет пересесть на этой станции на другой поезд. Это, в принципе, мировая практика. Мы не можем все соединить, поскольку линии будут мешать друг другу. Сейчас я не могу точно сказать, какой будет маршрутная сеть. На данный момент у нас предусмотрен только один маршрут – от аэропорта до нового вокзала. Когда линии будут пересекаться, как за рубежом, появятся отдельные ветки и номера маршрутов. Чтобы они не пересекались, одна линия будет расположена внизу, другая – наверху, для удобства", – рассказал Дуйсебаев.

Ранее была названа итоговая стоимость проекта LRT в Астане.

