Председатель правления City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев рассказал, зачем в Астане планируют построить двухъярусную станцию LRT, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что в районе ЖК "Семь бочек" планируется строительство двухъярусной станции LRT. По его словам, станция будет пересадочной и позволит пассажирам менять маршруты без пересечения линий.

"То есть, если вы едете, к примеру, со старого вокзала в Косшы, то вам нужно будет пересесть на этой станции на другой поезд. Это, в принципе, мировая практика. Мы не можем все соединить, поскольку линии будут мешать друг другу. Сейчас я не могу точно сказать, какой будет маршрутная сеть. На данный момент у нас предусмотрен только один маршрут – от аэропорта до нового вокзала. Когда линии будут пересекаться, как за рубежом, появятся отдельные ветки и номера маршрутов. Чтобы они не пересекались, одна линия будет расположена внизу, другая – наверху, для удобства", – рассказал Дуйсебаев.

