"Ақтөбе – тарының астанасы": 30 мая в городе пройдет гастрофестиваль

30 мая в парке "Астана" состоится гастрофестиваль "Ақтөбе – тарының астанасы" — праздник традиционной культуры и народной кухни, посвященный одной из древнейших зерновых культур казахской степи.

Фестиваль откроется в 11:00 и продолжится до 17:00. Параллельно с гастрономической программой развернется этнофестиваль "Әнім сенсің – Ақтөбе".

Гостей ждет выставка более 50 блюд из пшена, ярмарка национальных продуктов и угощений, мастер-класс по приготовлению жента, горячие баурсаки и чай из самовара. На специальной площадке мастера из Уилского района познакомят посетителей с традиционными способами обработки пшена, а в экспозиции районного музея можно будет увидеть исторические экспонаты, связанные с этой культурой. Умельцы народного прикладного искусства представят изделия из кожи, войлока, дерева, шерсти и ювелирные украшения.

С 13:00 до 15:00 пройдет круглый стол "Ақтөбе – тарының астанасы" с участием ведущих экспертов в области сельского хозяйства и агрономии. На обсуждение выносятся вопросы возрождения традиций выращивания пшена, продвижения его полезных свойств и развития аграрно-гастрономического потенциала региона.

Вход на фестиваль свободный.