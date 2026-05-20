Общество

BRT или обычная "А": насколько эффективна автобусная полоса на улице Желтоксан в Алматы

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 14:46 Фото: Zakon.kz
Алматинцы критикуют автобусную полосу на улице Желтоксан, которую сделали в конце 2025 года. Горожане считают, что эта выделенная линия для общественного транспорта не является скоростной, хоть и называется BRT. Чиновники объяснили термины и как изменилось движение, сообщает Zakon.kz.

Уже полгода на улице Желтоксан в Алматы действует автобусная полоса. Общественный транспорт там курсирует в обоих направлениях. Но некоторые алматинцы утверждают: эта выделенная линия не скоростная, а обыкновенная, поэтому название BRT ей не соответствует. На брифинге Региональной службы коммуникаций 20 мая 2026 года, наконец, разобрались в терминах.

"На сегодняшний день принято называть такую организацию BRT. Но на самом деле это не является BRT, потому что на BRT идет общественный транспорт по центру проезжей части, и выход пассажиров в данном случае в условиях BRT должен происходить на разных уровнях. То есть либо через надземный переход, либо в подземном переходе. Данный проект по Желтоксан является пилотным, сейчас собирается информация, что и как именно в рамках этого проекта, где необходимо еще изменения произвести. Мы знаем, что на данном участке есть определенные медицинские учреждения, в том числе институт имени Сызганова, где необходимо организовать дополнительные парковочные места. Мы социальные моменты изучаем, учитываем, то есть в кратчайшие сроки, я думаю, будут какие-то изменения", – сказал эксперт в области организации дорожного движения Елжан Чупеков.

Маршрут выбрали неслучайно. Скоростная линия по Желтоксан протяженностью 4,6 километра должна связать действующий BRT на Тимирязева с будущим участком на проспекте Райымбек батыра и обеспечить непрерывное автобусное сообщение между югом и севером мегаполиса.

Действующую выделенную полосу еще тестируют. Эксперты анализируют, насколько эффективен проект. Если результат не оправдает ожидания, специалисты смогут снова изменить движение без больших затрат.

"BRT более эффективно работает, но она должна быть обособленная, и на ее строительство требуется значительное количество бюджетных средств. Мы сперва малобюджетными расходами обходимся и потом тестируем, как это себя покажет. Если оно не будет эффективным, нам будет проще демонтировать, убрать. А если оно покажет свою эффективность, мы будем уже делать капитальное строительство и сделаем ее обособленной, например, устанавливать бордюры или по примеру Тимирязева, или как в других городах. Тогда уже физически невозможно будет легковому транспорту заезжать на автобусную полосу, если она себя положительно покажет", – отметил руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Диханбаев.

Автобусную линию по улице Желтоксан начали строить в конце апреля 2025 года, а завершили в декабре. Тогда же в акимате заверили, что проект минимизирует конфликтные ситуации, вызванные заторами и парковками.

В северном направлении выделенная полоса проходит по правой стороне, в обратном – по левой. Для личного автотранспорта сохраняются одностороннее движение на север от проспекта Абая и прежнее количество рядов. А вот оставлять машины вдоль дороги сейчас запрещено.

По данным сайта госзакупок, на строительство BRT по Желтоксан выделили четыре миллиарда тенге, но фактически затратили три.

"Насколько мой опыт показывает, на автобусной полосе всегда есть конфликтные точки, например, если она делается с правой стороны дороги. Но, тем не менее, это намного лучше, чем наши автобусы будут стоять в общем потоке в пробках вместе с легковыми машинами", – подытожил Ержан Диханбаев.

Ранее мы писали, как изменится проспект Райымбека в Алматы после строительства BRT и где будут вести работы.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
