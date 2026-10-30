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Общество

Платный въезд и штрафы не вводят: в Алматы раскрыли итоги проекта LEZ

зона ЛЕЗ в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 10:12 Фото: акимат Алматы
В Алматы продолжается пилотная работа по внедрению проекта Low Emission Zone (LEZ), направленного на снижение вредных выбросов от автотранспорта и улучшение качества воздуха, сообщает Zakon.kz.

В акимате 30 октября 2026 года подвели промежуточные результаты мониторинга за сентябрь.

"За этот период на контрольных постах проверили 6 833 автомобиля. У 922 транспортных средств (13,5%) выявлено превышение установленных нормативов по уровню вредных выбросов. После регулировки топливной системы 561 автомобиль успешно прошел повторные замеры. Это подтверждает, что своевременное техническое обслуживание и правильная настройка автомобиля могут способствовать снижению уровня выбросов", – рассказали в акимате.

Там отметили, что пилотный проект позволяет собирать данные о состоянии автотранспорта, оценивать масштабы проблемы и формировать дальнейшие подходы к сокращению вредных выбросов.

"По оценкам специалистов, на автотранспорт приходится около 70% загрязнения воздуха в Алматы. Поэтому работа по мониторингу выбросов и повышению экологической ответственности автовладельцев остается одним из направлений улучшения качества городской среды", – добавили в акимате.

Пока проект продолжает работать в пилотном режиме. Полученные данные будут использоваться для дальнейшего анализа и выработки решений.

"Введение ограничений на въезд, штрафов или платы за проезд в рамках проекта не предусмотрено. Пилот продлится до конца текущего года", – подытожили в акимате.

В Алматы с апреля 2026 года в пилотном режиме работает зона с низким уровнем выбросов (LEZ). Основная задача зоны – выявлять машины с повышенными выбросами и постепенно снижать загрязнение воздуха в Алматы. При этом для LEZ-зоны имеет значение не год выпуска автомобиля, а его фактическое состояние и уровень выбросов. Подробно о том, что изменится для автомобилистов Алматы, мы писали здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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