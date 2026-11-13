Строительство LRT в Астане: какие улицы затронут ограничения

В Астане активно ведется строительство второго этапа LRT. В связи с этим движение по нескольким улицам будет ограничено до конца 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram 12 ноября 2026 года. По его словам, сейчас от жителей поступают вопросы, связанные с дорожными ограничениями. Глава города попросил автомобилистов отнестись к временным неудобствам с пониманием.

"По завершении работ Tarlan Astana позволит значительно разгрузить дороги, увеличить пропускную способность улиц и решить вопросы с пробками", – отметил Женис Касымбек.

В настоящее время активно ведется строительство второго этапа LRT в направлении города Косшы. Завершить работы и запустить движение на этом участке планируется до конца 2027 года. Кроме того, начинается активное строительство линии по улице Айтматова и проспекту Туран. По словам акима, ограничения для водителей будут сохраняться до конца текущего года и в течение следующего.

"Мы приложим максимальные усилия, чтобы обеспечить проезд", – заверил он.

Также Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства станций №201, 202 и 204 второй очереди Tarlan Astana.

"На станции №201, расположенной вдоль улицы Сыганак, началось строительство двухуровневого пересадочного узла. Здесь будут пересекаться линии №2 и №3, что позволит пассажирам быстро и удобно пересаживаться между маршрутами без выхода на улицу", – уточнил аким Астаны.

Глава города также добавил, что на сегодняшний день пассажиропоток Tarlan Astana достиг 13,8 млн поездок.

Постановлением правительства РК от 9 ноября 2026 года были внесены дополнения в перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии на 2026 год. Сколько средств понадобится на строительство второй очереди LRT в Астане, можно узнать здесь.

