Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев 18 ноября 2026 года на брифинге в Курултае прокомментировал позиции Казахстана в международных рейтингах свободы слова и объяснил, почему не стоит ориентироваться на подобные оценки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как принятие поправок в закон о масс-медиа повлияет на позиции Казахстана в международных рейтингах свободы слова – улучшит их или приведет к дальнейшему снижению.

"Мы же с вами живем не ради рейтингов. Я это хочу подчеркнуть. У нас есть страна, независимое государство. У нас есть Конституция, и в Конституции провозглашен конкретный принцип. Этот принцип называется "Закон и порядок". Мы должны всегда руководствоваться конституционными принципами. А все возможные рейтинги – это взгляд со стороны. В мире насчитывается больше 200 разных рейтингов. Может, и больше. Мне сложно сходу говорить о том, что они правы или нет. Это надо изучить, что они имели ввиду и кого опрашивали. Все ли журналисты были опрошены?" – озвучил Арман Кырыкбаев.

Министр считает, что многие журналисты Казахстана не согласятся с выводами международных рейтингов о состоянии свободы слова в стране.

"Я абсолютно в этом уверен. Если этот рейтинг сулит нам какие-то, ну, не знаю, кредиты, повышение инвестиционного уровня привлекательности – это один вопрос. Если нет, то это такой дискуссионный вопрос. Самое главное для нас – это соблюдение прав людей и нормальные условия для работы журналистов, и не только. В конечном итоге – создать все условия для развития нашего государства. Я просто говорю о том, что нам не стоит оглядываться на всевозможные рейтинги. Рейтинг – это на самом деле, скажем так, частная интерпретация. Чей-то взгляд, зачастую тех людей, которых не было в Казахстане", – продолжил Арман Кырыкбаев.

Ранее Арман Кырыкбаев разъяснил, кто принимает решения о блокировке аккаунтов журналистов в социальных сетях и какую помощь может оказать ведомство.