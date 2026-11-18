Депутат Курултая Александр Данилов 18 ноября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал о предлагаемых требованиях к гаданиям и оккультным услугам в интернете. Такой контент хотят сопровождать предупреждением об отсутствии научного подтверждения, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, что подразумевается под понятием "честный" оккультизм в предлагаемых поправках в законодательство об онлайн-платформах и масс-медиа, кто будет определять соответствие деятельности этому критерию и предусматривается ли постановка гадалок на учет.

"Честность в теме эзотерики. Вводится официальное понятие "оккультных услуг". Любой контент или рекламу гаданий и сверхъестественных практик предлагается сопровождать четкой пометкой о том, что это лишь развлечение без научного подтверждения. Мы разработчики предложили очень емкую норму, что любой подобный контент должен помечаться. Я считаю это правильной и корректной нормой. Потому что мы говорим о защите в цифровой среде. И мы все видели и знаем, как это делается, как деньги выкачивают через аккаунты в Instagram. Наша позиция, что все аккаунты с оккультными услугами должны помечаться, чтобы люди четко понимали, что научного подтверждения этому нет", – ответил Александр Данилов.

Ранее министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев разъяснил, как будет осуществляться маркировка официальных ответов государственных органов, и достаточно ли журналистам указывать источник информации привычным способом и потребуется ли отдельно маркировать мнения.