Прогноз погоды в городе Ауэзов

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 95%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:15 Закат: 17:18
в 00:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 88%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно: снег
Вероятность осадков 96%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
80%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 74%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
82%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
84%, 738 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 59%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:13 Закат: 17:19
в 00:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.5 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:12 Закат: 17:21
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:11 Закат: 17:22
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
71%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
77%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
78%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:10 Закат: 17:24
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
74%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
77%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
77%, 735 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 30%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:08 Закат: 17:26
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
76%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
69%, 730 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:07 Закат: 17:28
в 00:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
68%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:05 Закат: 17:29
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
85%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 53%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:04 Закат: 17:31
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
88%, 733 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:03 Закат: 17:33
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
87%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
84%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
91%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
92%, 728 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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