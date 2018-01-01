|
Вторник 26 января
Восход: 08:15 Закат: 17:18
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 6.1 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
80%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
82%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
84%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:13 Закат: 17:19
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 6.5 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:12 Закат: 17:21
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
74%, 738 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:11 Закат: 17:22
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
71%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
77%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
78%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:10 Закат: 17:24
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
74%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
77%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
77%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:08 Закат: 17:26
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
76%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
69%, 730 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:07 Закат: 17:28
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
68%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
76%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
81%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:05 Закат: 17:29
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
85%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
87%, 735 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:31
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
88%, 733 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:33
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
87%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
84%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
91%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
92%, 728 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?