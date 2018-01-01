|
Вторник 26 января
Восход: 08:12 Закат: 17:12
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
67%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
74%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
84%, 742 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:11 Закат: 17:14
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
77%, 742 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:10 Закат: 17:16
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
75%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:09 Закат: 17:17
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
89%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
73%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
70%, 741 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:07 Закат: 17:19
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
76%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
77%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
63%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
62%, 738 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:06 Закат: 17:21
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
76%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
75%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
70%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
49%, 733 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:22
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
65%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
60%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
62%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
56%, 736 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:24
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
64%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:02 Закат: 17:26
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
93%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
91%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
96%, 736 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:00 Закат: 17:28
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
90%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
88%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
93%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
96%, 731 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?