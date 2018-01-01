Прогноз погоды в городе Белоусовка

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 100%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.6 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:12 Закат: 17:12
в 00:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 80%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
67%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 97%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
76%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 86%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
74%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
84%, 742 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 87%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.5 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:11 Закат: 17:14
в 00:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 63%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 49%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
77%, 742 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:10 Закат: 17:16
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
75%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 69%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:09 Закат: 17:17
в 00:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
89%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
73%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
70%, 741 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 8%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:07 Закат: 17:19
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
76%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
77%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
63%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
62%, 738 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 35%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:06 Закат: 17:21
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
76%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
75%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
70%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
49%, 733 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:04 Закат: 17:22
в 00:00
-18°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
65%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
60%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
62%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.0 м/с
56%, 736 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:03 Закат: 17:24
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
72%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
64%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
80%, 738 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 58%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:02 Закат: 17:26
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
93%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 50%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
91%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 56%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
96%, 736 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:00 Закат: 17:28
в 00:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
90%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
88%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
93%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
96%, 731 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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