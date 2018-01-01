|
Вторник 26 января
Восход: 08:10 Закат: 17:49
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
77%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
75%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
67%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
74%, 720 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:09 Закат: 17:50
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
70%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
77%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
43%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
67%, 718 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:08 Закат: 17:52
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
68%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.8 м/с
66%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
49%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 0.8 м/с
56%, 718 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:07 Закат: 17:53
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
48%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
56%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
51%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
59%, 718 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:06 Закат: 17:54
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
47%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 5.6 м/с
55%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 7.1 м/с
38%, 714 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 7.2 м/с
44%, 710 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:05 Закат: 17:56
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
34%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
43%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
24%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
29%, 708 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:57
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
36%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
34%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
27%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
37%, 714 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:03 Закат: 17:58
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
47%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
48%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
30%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
35%, 717 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:02 Закат: 18:00
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
55%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
53%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
45%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
59%, 716 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:00 Закат: 18:01
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
60%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
58%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
45%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
64%, 717 мм рт. ст.
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