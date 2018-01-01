Прогноз погоды в городе Кокшетау

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 516 мин.
  • Вероятность осадков: 53%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:17 Закат: 17:53
в 00:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
82%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
91%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.0 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 519 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:15 Закат: 17:55
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.8 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.5 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 523 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 85%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:14 Закат: 17:57
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 752 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
80%, 752 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 526 мин.
  • Вероятность осадков: 15%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 52%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:12 Закат: 17:59
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.3 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:11 Закат: 18:01
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
81%, 748 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:09 Закат: 18:03
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
65%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
66%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
65%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
72%, 738 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:07 Закат: 18:04
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
81%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
78%, 741 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:06 Закат: 18:06
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
84%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:04 Закат: 18:08
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
89%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
82%, 740 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:02 Закат: 18:10
в 00:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 6.5 м/с
75%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 8.0 м/с
75%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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