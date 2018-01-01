|
Вторник 26 января
Восход: 09:17 Закат: 17:53
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
82%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
91%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:15 Закат: 17:55
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.8 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:14 Закат: 17:57
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
87%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.8 м/с
80%, 752 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:12 Закат: 17:59
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.3 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.5 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
84%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:11 Закат: 18:01
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
81%, 748 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:09 Закат: 18:03
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
65%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
66%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
65%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
72%, 738 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:07 Закат: 18:04
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
81%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
78%, 741 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:06
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
77%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
84%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
82%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:04 Закат: 18:08
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
89%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
82%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:02 Закат: 18:10
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 6.5 м/с
75%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 8.0 м/с
75%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
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