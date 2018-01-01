Прогноз погоды в городе Огневка

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 98%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:09 Закат: 17:12
в 00:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 69%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 3.1 м/с
72%, 741 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно: снег
Вероятность осадков 97%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 80%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
71%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
78%, 742 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 87%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:08 Закат: 17:13
в 00:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 50%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
79%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно: снег
Вероятность осадков 77%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
84%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
В, 3.8 м/с
77%, 742 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 58%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:06 Закат: 17:15
в 00:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
86%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
74%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 43%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:05 Закат: 17:17
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
66%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:04 Закат: 17:18
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 54%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:02 Закат: 17:20
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
81%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
78%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 43%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
52%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
68%, 732 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:01 Закат: 17:22
в 00:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
70%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
70%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
49%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
63%, 733 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:00 Закат: 17:23
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
65%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
52%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
61%, 738 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 51%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 07:58 Закат: 17:25
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
76%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
47%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
45%, 738 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:57 Закат: 17:27
в 00:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
65%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
62%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
43%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
70%, 739 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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