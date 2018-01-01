|
Вторник 26 января
Восход: 08:09 Закат: 17:12
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
72%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
71%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
78%, 742 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:08 Закат: 17:13
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
79%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
84%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
77%, 742 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:06 Закат: 17:15
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
86%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
74%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:05 Закат: 17:17
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
85%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
87%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
66%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:04 Закат: 17:18
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:02 Закат: 17:20
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
81%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
78%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
52%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
68%, 732 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:22
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
70%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
70%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
49%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
63%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:00 Закат: 17:23
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
65%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
72%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
52%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
61%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:25
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
76%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
47%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
45%, 738 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:57 Закат: 17:27
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
65%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
62%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
43%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
70%, 739 мм рт. ст.
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