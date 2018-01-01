Прогноз погоды в городе Талгар

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:13 Закат: 17:54
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
67%, 684 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
60%, 682 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
64%, 684 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.7 м/с
44%, 683 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:12 Закат: 17:55
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
43%, 681 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
47%, 679 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
57%, 684 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
44%, 684 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:11 Закат: 17:56
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
51%, 683 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
40%, 681 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
54%, 684 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
30%, 684 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:10 Закат: 17:58
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
31%, 682 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
38%, 682 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
43%, 683 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
29%, 683 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:09 Закат: 17:59
в 00:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
26%, 680 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
28%, 678 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
27%, 678 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
24%, 675 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 49%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:08 Закат: 18:00
в 00:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
19%, 672 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
14%, 671 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
9%, 673 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
19%, 672 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:07 Закат: 18:02
в 00:00
-3°
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
24%, 671 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
24%, 673 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
37%, 679 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
30%, 682 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 597 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:06 Закат: 18:03
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
41%, 682 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
45%, 682 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
40%, 684 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
44%, 684 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 30%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:05 Закат: 18:04
в 00:00
-3°
Частично облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
58%, 682 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 18%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
63%, 682 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 21%
Облачность 27%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.8 м/с
61%, 682 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 14%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
40%, 683 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 602 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 34%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:04 Закат: 18:06
в 00:00
-3°
Частично облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
48%, 683 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
42%, 682 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 12%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
48%, 684 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 17%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
36%, 684 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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