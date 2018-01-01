|
Вторник 26 января
Восход: 08:13 Закат: 17:54
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
67%, 684 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
60%, 682 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
64%, 684 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
44%, 683 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:12 Закат: 17:55
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
43%, 681 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
47%, 679 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
57%, 684 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
44%, 684 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:11 Закат: 17:56
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
51%, 683 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
40%, 681 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
54%, 684 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
30%, 684 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:10 Закат: 17:58
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
31%, 682 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
38%, 682 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
43%, 683 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
29%, 683 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:09 Закат: 17:59
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
26%, 680 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
28%, 678 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
27%, 678 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
24%, 675 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:08 Закат: 18:00
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
19%, 672 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
14%, 671 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
9%, 673 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
19%, 672 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:07 Закат: 18:02
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
24%, 671 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
24%, 673 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
37%, 679 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
30%, 682 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:06 Закат: 18:03
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
41%, 682 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
45%, 682 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
40%, 684 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
44%, 684 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:05 Закат: 18:04
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
58%, 682 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
63%, 682 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
61%, 682 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
40%, 683 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:04 Закат: 18:06
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
48%, 683 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
42%, 682 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
48%, 684 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
36%, 684 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?