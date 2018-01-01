Прогноз погоды в городе Жаксы

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 527 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:20 Закат: 18:07
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
89%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
93%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.7 м/с
95%, 739 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 530 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:18 Закат: 18:09
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.8 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.0 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:17 Закат: 18:10
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
93%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
88%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:15 Закат: 18:12
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:14 Закат: 18:14
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
83%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
75%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
70%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
71%, 731 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 19%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:12 Закат: 18:16
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
78%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
73%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 38%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
76%, 728 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:11 Закат: 18:18
в 00:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
75%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
71%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
69%, 733 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:09 Закат: 18:20
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
75%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
76%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
88%, 736 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:08 Закат: 18:21
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
94%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
91%, 733 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:06 Закат: 18:23
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.4 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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