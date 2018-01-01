|
Вторник 26 января
Восход: 09:20 Закат: 18:07
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
89%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
93%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.7 м/с
95%, 739 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:18 Закат: 18:09
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:17 Закат: 18:10
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
93%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
88%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
92%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
91%, 740 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:15 Закат: 18:12
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
91%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
83%, 737 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:14 Закат: 18:14
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
83%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
75%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
70%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
71%, 731 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:12 Закат: 18:16
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
78%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
73%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
76%, 728 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:11 Закат: 18:18
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
75%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
71%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
69%, 733 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:09 Закат: 18:20
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
75%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
80%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
76%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
88%, 736 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:08 Закат: 18:21
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
94%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
91%, 733 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:06 Закат: 18:23
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
89%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 3.4 м/с
80%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
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