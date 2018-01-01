|
Вторник 26 января
Восход: 09:45 Закат: 18:30
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
90%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
94%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
84%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:44 Закат: 18:32
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
91%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
91%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:42 Закат: 18:34
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
90%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
90%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:41 Закат: 18:36
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
83%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
78%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
77%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:39 Закат: 18:38
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
84%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
78%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:38 Закат: 18:39
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
86%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
79%, 740 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:36 Закат: 18:41
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
84%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
68%, 745 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:35 Закат: 18:43
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
89%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
83%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
66%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
68%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:33 Закат: 18:45
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
73%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
71%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
71%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
82%, 743 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:31 Закат: 18:47
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
82%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.2 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
77%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
68%, 753 мм рт. ст.
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