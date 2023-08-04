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Законодательство РК

Смаилову доложили, что КТК готов к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана

КТК готов к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань обсудили актуальные вопросы деятельности Каспийского Трубопроводного Консорциума, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день обеспечивается бесперебойная перевалка нефти на Морском терминале КТК, отгрузка на танкеры осуществляется в штатном режиме, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Также стороны обсудили завершение реализации программы устранения узких мест, ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз – Новороссийск до 82 млн тонн углеводородного сырья в год.

Николай Горбань проинформировал Алихана Смаилова о том, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана.

В частности, в июле было завершено строительство одного из крупнейших и важнейших объектов – новой системы измерений количества и показателей качества нефти на Морском терминале КТК под Новороссийском. Данная система сможет обеспечить отгрузку сырья одновременно с трех выносных причальных устройств, что, в свою очередь, позволит наращивать транспортировку сырой нефти после вынужденных простоев в период весенних и осенних штормов.

Были рассмотрены вопросы обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов КТК в Атырауской области, налогообложения и выплаты дивидендов акционерам. Так, генеральный директор сообщил главе правительства РК, что в июле 2023 года консорциум впервые выплатил дивиденды отдельно акционерам АО "КТК-К" в Республике Казахстан.

Константин Вноровский
Смаилов Алихан Атырауская область Казахстан
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