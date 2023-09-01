Важную задачу в сфере агропромышленного комплекса на три года поставил президент

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании сказал, что стратегическая цель Казахстана – стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, перед нами стоит еще одна задача – добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе.

"Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что стратегическая цель Казахстана – стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента.

По его словам, это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов.

"Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. Это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку. Для качественного рывка в отрасли необходима критическая масса крупных игроков", – сказал президент.

Глава государства сказал, чтобы удержать собственные рынки и нарастить экспорт, нужно иметь предприятия, способные обеспечить масштабы, качество и регулярность поставок. Поэтому необходимо стимулировать укрупнение отечественных агрофирм, а также на взаимовыгодных условиях активно привлекать транснациональные корпорации.

"В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводится более 100 крупных молочно-товарных ферм". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты. Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства.