Токаев поручил внедрить специальную накопительную систему для детей

Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить Единую добровольную накопительную систему "Келешек", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что принимаемые государством меры в образовательной сфере фрагментарны и слабо взаимосвязаны друг с другом.

"Поручаю внедрить Единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет. Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд – детям", позволят им получить качественное образование", – пояснил президент.

Процесс обеспечения равенства в получении образования должен, по его словам, сопровождаться повышением скорости интернета и обеспечением бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам.

"Образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием. Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями. Необходимы гибкие механизмы финансирования в зависимости от приоритетов экономики, специфики регионов и отрасли. Демографический рост в нашей стране повышает спрос на образование", – резюмировал глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость ужесточить наказание за насилие в отношении детей.



