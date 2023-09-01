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Законодательство РК

Гулзат Кобенова возглавила Комитет высшего и послевузовского образования

Гулзат Кобенова получила новую должность Фото: primeminister.kz
Гулзат Кобенова назначена на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК, сообщает Zakon.kz.

"Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан Кобенова Гулзат Исбасаровна назначена на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК", – говорится в сообщении пресс-службы Правительства РК.

Гулзат Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области.

Окончила Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

Трудовую деятельность начала в 1998 году преподавателем кафедры истории Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.

С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени К. Жубанова.

С 2009 по 2010 годы занимала должности эксперта, начальника управления информации Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2010 по 2018 годы работала на различных руководящих должностях Министерства образования и науки РК.

С 2018 по 2019 годы – заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК-Елбасы Н. Назарбаева.

С января по сентябрь 2019 года занимала должности заведующего сектором и инспектора Канцелярии Президента РК.

С сентября 2019 года по январь 2020 года – председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С 2020 по 2022 год работала председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С октября 2022 года по настоящее время – председатель Комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.

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Анастасия Московчук
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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