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Какие поручения дал Токаев новому министру торговли

Какие поручения дал Токаев новому министру торговли Фото: akorda.kz
4 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял нового министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте Акорды, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами Казахстана и оперативному реагированию на экономические вызовы.

"Президент акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства в контексте поиска новых рынков сбыта для казахстанского экспорта", – говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.

2 сентября 2023 года сообщалось, что Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции Казахстана.

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