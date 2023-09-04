Какие поручения дал Токаев новому министру торговли
Как сказано на сайте Акорды, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами Казахстана и оперативному реагированию на экономические вызовы.
"Президент акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства в контексте поиска новых рынков сбыта для казахстанского экспорта", – говорится в сообщении.
Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.
2 сентября 2023 года сообщалось, что Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции Казахстана.