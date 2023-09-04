Женис Касымбек рассказал, как будет развиваться столица

Аким Астаны Женис Касымбек провел совещание по вопросам реализации Послания Главы государства народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", сообщает Zakon.kz.

На совещании была отмечена положительная динамика развития столицы по всем ключевым экономическим показателям, передает официальный сайт акимата города.

Особое внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций. Столица занимает лидирующую позицию среди негорнодобывающих регионов в привлечении инвестиций. За 7 месяцев текущего года объем инвестиций увеличился на 9,2%, достигнув 678,5 млрд тенге.

Как отметил президент, на текущем этапе самой важной задачей является формирование прочного промышленного каркаса страны. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 проектов на общую сумму 87 млрд тенге, включая 15 проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

Астана также сохраняет лидерство по вкладу малого и среднего бизнеса в региональную экономику. В рамках Нацпроекта развития предпринимательства с начала текущего года было поддержано почти 700 проектов на общую сумму 44,9 млрд тенге.

Фото: gov.kz

Важным направлением становится развитие туристической отрасли. Планируется продолжить развитие делового и медицинского туризма, продвигать бренд Астаны и создавать необходимую инфраструктуру и сервис. Для развития медицинского туризма была создана ассоциация, объединяющая 46 клиник и медицинских организаций республики, которая сотрудничает с 10 зарубежными ассоциациями.

Фестиваль "Comic Con", который состоится с 15 по 17 сентября, станет значимым событием креативной индустрии и привлечет более 70 тыс. посетителей.

Особое внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев уделил цифровизации и инновациям. Целью является превращение Казахстана в IT-страну. Работы по улучшению интернет-покрытия включают снижение белых пятен в два раза и прокладку более 300 км оптоволоконных линий связи. Также в приоритете поддержка проектов столичных IT-предпринимателей.

Что касается энергетической безопасности, для обеспечения новой застройки города надежным электроснабжением планируется строительство семи подстанций. Ведется также строительство ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций, что обеспечит город дополнительной тепловой мощностью.

Фото: gov.kz

Также проектируется строительство канализационно-очистного сооружения №2, начало которого запланировано на октябрь текущего года, что позволит охватить централизованной системой водоотведения, как окраины города, так и районы новой застройки.

Важным аспектом концепции развития становится переход к "зеленой экономике", включая ликвидацию дефицита водных ресурсов, снижение выбросов в окружающую среду и увеличение доли переработанных отходов до 40%.

По итогам сегодняшнего совещания, аким Астаны Женис Касымбек поручил разработать детальный план реализации Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана".