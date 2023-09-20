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О чем Токаев говорил на саммите глав государств "Центральная Азия – США"

О чем Токаев говорил на саммите глав государств "Центральная Азия – США" Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – США, где выступил с речью, сообщает Zakon.kz

В ходе саммита обсуждались вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после Президента США Джозеф Байдена, также в мероприятии приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.

Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

Как было отмечено, Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

О чем Токаев говорил на саммите глав государств

Фото: akorda.kz


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