Ильяс Оспанов назначен вице-министром промышленности и строительства

Постановлением правительства Ильяс Оспанов назначен на должность вице-министра промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Астане.



Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

В 2011-2012 гг. – инженер 1 категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ "Астана су арнасы".

С 2012 по 2014 г. работал экспертом, главным экспертом в Департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014 г. был руководителем Управления инновационной политики Департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2015-2016 гг. работал на руководящих должностях в структурах Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2016-2017 гг. был заместителем руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

2018-2020 гг. – заместитель директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.

В 2020-2021 гг. – президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".

В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations".

С 2021 по 2023 г. был председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С 30 января 2023 года по настоящее время – вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.