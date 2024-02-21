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Законодательство РК

Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу

Кайрат Бижанов назначен заместителем главы АФМ Фото: департамент экономических расследований по Астане
21 февраля 2024 года распоряжением президента Казахстана Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", – говорится в опубликованном сообщении.

Кайрат Бижанов родлился в 1969 году в Костанайской области. Обучался в Костанайском государственном университете им. А. Байтурсынова по специальности "Правоведение".

Трудовой стаж начал с работы инспектором, старшим инспектором по особо важным делам налоговой полиции Костанайской области. В разные годы работал начальником отдела, начальником Управления налоговой полиции по Костанайской области; начальником ДБЭКП по Жамбылской области; заместителем начальника ДБЭКП по Алматинской области; заведующим отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Верховного суда РК

Последняя должность – руководитель Департамента экономических расследований по городу Астана (с 10.2021).

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