Кайрат Бижанов назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу
Об этом сообщается на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", – говорится в опубликованном сообщении.
Кайрат Бижанов родлился в 1969 году в Костанайской области. Обучался в Костанайском государственном университете им. А. Байтурсынова по специальности "Правоведение".
Трудовой стаж начал с работы инспектором, старшим инспектором по особо важным делам налоговой полиции Костанайской области. В разные годы работал начальником отдела, начальником Управления налоговой полиции по Костанайской области; начальником ДБЭКП по Жамбылской области; заместителем начальника ДБЭКП по Алматинской области; заведующим отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Верховного суда РК
Последняя должность – руководитель Департамента экономических расследований по городу Астана (с 10.2021).