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Премьер Казахстана посетит Россию и Узбекистан

Премьер Казахстана посетит Россию и Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 18:06 Фото: primeminister.kz
В марте премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершит рабочие визиты в Российскую Федерацию и Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы кабмина, в Москве состоятся переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах.

"Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-пинистром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах. 

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 марта принял премьер-министра Олжаса Бектенова. Глава кабмина отчитался о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны. 


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