Председатель Мажилиса проинформировал российского коллегу о реформах в Казахстане

Делегация депутатов во главе с Председателем Мажилиса Парламента Ерланом Кошановым прибыла в Москву.

В столице России состоялись встречи с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко.

Фото: Мажилис РК

В ходе визита Ерлан Кошанов обсудил с Вячеславом Володиным вопросы двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия всегда была и остается для Казахстана надежным партнером и добрым соседом.

"Между нашими странами налажен доверительный политический диалог. Установлены тесные экономические и культурно-гуманитарные связи, заложена прочная договорно-правовая база. С каждым годом эти отношения только укрепляются. Наши лидеры Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин вывели их на новый уровень развития", – сказал спикер Мажилиса.

Фото: Мажилис РК

Ерлан Кошанов отметил, что Мажилис придает большое значение дальнейшему укреплению взаимодействия с Государственной Думой и пригласил Вячеслава Володина посетить с официальным визитом Казахстан.

Сегодня парламентарии двух стран активно сотрудничают по линии групп дружбы, а также в рамках различных международных и региональных организаций. Ведется обмен опытом в законотворческих вопросах. В качестве реальных результатов взаимодействия депутатов парламентов спикер Мажилиса привел пример оперативного решения проблемы казахстанских грузоперевозчиков на границе России и Казахстана.

Фото: Мажилис РК

Говоря о перспективах межрегионального и экономического сотрудничества, председатель Мажилиса подчеркнул, что у Казахстана с Россией самая протяженная граница в мире, при этом 8 областей Казахстана граничат с 12 регионами России. Около 70% товарооборота приходится именно на межрегиональную и приграничную торговлю. И здесь есть большой потенциал для расширения торговых отношений и усиления производственной кооперации.

Кроме того, спикеры отметили значимость культурно-образовательного сотрудничества. Ерлан Кошанов сообщил, что сегодня в Казахстане уже функционируют шесть филиалов российских вузов.

Фото: Мажилис РК

"В последние годы у нас очень востребованы специалисты в инженерно-технической сфере. Поэтому Глава государства дал поручение открыть в стране филиалы ведущих зарубежных вузов по техническим специальностям. В этом плане мы заинтересованы работать с сильными российскими вузами", – заявил председатель Мажилиса.

В рамках официального визита также состоялась встреча спикера Мажилиса с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Ерлан Кошанов проинформировал коллегу о важных преобразованиях в Казахстане инициированных Главой государства.

"В развитии конституционной реформы, мы существенно обновили наше законодательство. Мы приняли ряд важных поправок в конституционные законы страны. Одним из первых Мажилис принял закон "Национальный фонд – детям". Он уже заработал. Начата работа над новыми Бюджетным, Налоговым, Водным, Строительным кодексами", – рассказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса также пожелал российским сенаторам успехов в подготовке и проведении Четвертого Евразийского женского форума, который должен состояться осенью в Санкт-Петербурге.

Фото: Мажилис РК

В свою очередь, Валентина Матвиенко отметила, что парламенты Казахстана и России связывает крепкая дружба и взаимопонимание по всем вопросам. Глава Федерального Собрания выразила поддержку законодательным инициативам казахстанских депутатов и предложила усилить обмен опытом в этом направлении.



Официальный визит председателя Мажилиса продолжится в Казани, где Ерлан Кошанов проведет встречи с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного Совета Республики Фаридом Мухаметшиным.