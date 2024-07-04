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Ербол Нургалиев назначен заместителем акима ВКО по вопросам идеологии

Назначен заместителем акима ВКО по вопросам идеологии, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 15:27 Фото: пресс-центр ВКО
По согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан в соответствии с распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев назначен заместителем акима области по вопросам идеологии, сообщает Zakon.kz.

Нургалиев Ербол Жолдаспекович имеет огромный опыт в сфере идеологической работы.

Свою трудовую деятельность начал в 1994 году сельским учителем Жарминского района Восточно-Казахстанской области. Работал заведующим отдела внутренней политики Жарминского района, заместителем акима Кокпектинского района ВКО. Руководил управлениями внутренней политики двух областей. Был заместителем акима Актюбинской области.

Имеет опыт работы в центральных государственных органах. В разные годы работал заместителем председателя Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК, председателем Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, заведующим социальным сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

С июля 2023 года занимал должность руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

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