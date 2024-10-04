Токаев принял президента Европейской комиссии по эффективности правосудия

На полях IX Съезда судей Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале ключевые аспекты реформирования судебной системы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 октября 2024 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Глава государства отметил важную роль организации в повышении стандартов правосудия на международной арене. По его словам, Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему", – говорится в сообщении.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, наша страна твердо встала на путь построения правового и демократического государства. В данном контексте реформа судебной системы и обеспечение верховенства закона играют крайне важную роль.

Фото: akorda.kz

Со своей стороны Франческо Депаскуале положительно оценил проводимые в Казахстане правовые реформы и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения прав человека и повышения эффективности системы правосудия.

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что на IX Съезде судей Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Высший судебный совет.