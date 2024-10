Арнольд Шварценеггер определился со своим фаворитом в президентской гонке

30 октября на своей странице в Х, актер и бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии, призвал голосовать за кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Шварценеггер признался, что сегодня его не устраивают обе крупнейшие американские партии, но в нынешней ситуации он отдаст голос за Харрис и Тима Уолза.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to…