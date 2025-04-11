В Астане обсудили реализацию инициатив Национального курултая

В акимате города Астаны состоялась экспертная встреча по обсуждению ключевых тезисов, озвученных президентом Касым-Жомартом Токаевым на IV заседании Национального курултая.

Участие в мероприятии приняли представители общественности, члены маслихата, эксперты в области культуры, образования, молодежной политики, цифровых технологий и др.

В рамках встречи были обсуждены вопросы профессионального образования, развития инклюзивной среды и цифровой трансформации столицы. Участники отметили важность внедрения Smart City-решений, создания комфортной городской среды и расширения участия граждан в принятии решений через проект "Бюджет народного участия".

Фото: акимат города Астаны

В рамках повестки особое внимание было уделено развитию театрального искусства в столице.

"В 2024 году в нашей столице было поставлено 1013 спектаклей, зрительская аудитория превысила 425 тысяч человек. Это свидетельствует о росте интереса к театру. Возрождение литературных произведений через сцену укрепляет связь между зрителем и литературой". Основатель креативного хаба ÖzgeEpic, гендиректор НАО "Тіл-Қазына" Макпал Жумабай

Фото: акимат города Астаны

Спикер также подчеркнула необходимость создания отдельного здания для Кукольного театра как важного элемента эстетического и эмоционального воспитания детей.

По вопросам молодежной политики и борьбы с наркопотреблением выступил Жандос Актаев, председатель ОФ "Будущее без наркотиков":

"Астана – это не просто один из регионов. Это столица, где сосредоточено значительное количество молодежи. Здесь особенно важно иметь свой собственный план с учетом мегаполиса и международного опыта. Мы готовы работать системно и с полной отдачей, чтобы Астана стала моделью устойчивости и безопасности".

Фото: акимат города Астаны

Аким города поручил профильным управлениям совместно с общественными организациями разработать городской комплексный план по борьбе с наркоманией и игровой зависимостью.

Астана – это центр притяжения для тысяч граждан со всей страны. Акиматом столицы проводится системная работа по строительству доступного жилья, организации качественного образования, развитой системе здравоохранения и реабилитации, а также высоким возможностям для трудоустройства и повышения качества жизни.

Фото: акимат города Астаны

В завершение встречи аким столицы Женис Касымбек поблагодарил участников за активную позицию и отметил, что "современный житель Астаны – это активный, законопослушный гражданин, вовлеченный в развитие общественного пространства. Впереди у нас большие задачи и новые возможности. Вместе мы обязательно добьемся успеха!"