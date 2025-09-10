Бизнес-форум предпринимателей Московской и Алматинской областей прошел в Красногорске

В рамках торжественного открытия его участников, в числе которых представители бизнес-сообщества обоих регионов, поприветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аким Алматинской области Марат Султангазиев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев.

"Очень рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Хотел вас поблагодарить, что приехали, нашли время. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развивается торговля, услуги, логистические комплексы, которые растут. Наша задача – продолжать то, что делают наши лидеры. Предлагать совместные проекты и в сфере экономики, и в гуманитарной сфере, в образовании, культуре. Мы рады всем, кто планирует свое развитие, экспансию у нас, в Подмосковье, – это фарма, крупнейший производитель мороженого. Но и у нас тоже есть серьезные производители. Знаю, что наши компании из Московской области и всей страны сегодня также имеют возможность развивать бизнес в Казахстане – это здорово! Важно, что предприниматель, планируя что-то смелое на территории Алматинской области, будет иметь поддержку. Пусть сегодняшняя встреча будет результативной, а наше сотрудничество – успешным!"

В рамках форума Андрей Воробьев и Марат Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.

Фото: акимат Алматинской области

"Нам очень приятно находиться на территории Подмосковья. С утра мы посетили индустриальный парк "Есипово". Очень приятно видеть, как вы динамично развиваетесь, – боретесь не просто за инвестиции, но и за их качество. Каждый квадратный метр, каждый новый ангар привлекает не просто инвесторов, а именно высокотехнологичные, наукоемкие производства. Нам есть чему учиться друг у друга, – отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев. – Мы здесь представляем Алматинскую область, ряд наших предпринимателей. Они проявляют интерес, хотят развивать и расширять производства в Подмосковье. Мы точно так же приветствуем у нас бизнес Московской области – на территории Казахстана, на территории нашей области. Уже есть примеры в сфере логистики, в сфере производства строительных материалов. Я думаю, что эта первая встреча на региональном уровне заложит основу для дальнейшего развития бизнеса и культурных связей".

В июне 2024 года на полях ПМЭФ было подписано соглашение между правительством Московской области, АО "Самрук-Қазына" и АО "Қазақстан темір жолы" о создании крупного транспортно-логистического хаба на базе ТЛЦ "Селятино" в Наро-Фоминском округе (общая площадь – 65 тыс. кв. м). Объем инвестиций в проект – 14 млрд рублей, будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.

Фото: акимат Алматинской области

"Наши страны имеют самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире – 7 и 12 приграничных регионов с обеих сторон, соответственно, где проживают порядка 30 млн. человек. Для нас это огромный потенциал: ежедневное общение, большое количество связей – и бизнес, и культура, и простое человеческое общение. Мы приняли дорожную карту по трансформации всей приграничной инфраструктуры. Наш президент в Послании поставил задачу стать цифровой страной и логистическим хабом всей Евразии, и подмосковный проект "Селятино" вносит в это свой вклад", – отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.

После реализации второй очереди через ТЛЦ "Селятино" будет проходить 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое – со 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Завершить работы планируют к апрелю 2026-го.

"С господином послом мы встречались в логистическом комплексе "Селятино". Он развивается, и приятно, что в этом участвуют три стороны – и Китай, и Казахстан, и Россия. Я очень надеюсь, что все те планы, которые мы вынашиваем, будут реализованы", – добавил губернатор.

Фото: акимат Алматинской области

Также в рамках форума подмосковная компания AО "Славтранс-Cервис" и предприятия из Казахстана – АО "KTZ-Express" и ТОО "ТЛЦ Алатау" – подписали трехстороннее соглашение, в рамках реализации которого будет создан Агрохаб на территории Алматинской области. Это 75 га с контейнерным терминалом, складами, таможенным терминалом и большим оптово-розничным центром.

"Для нас интересно продвижение на рынки Китая и Казахстана, который по факту является распределительным центром готовой российской продукции для всей Центральной Азии. Реализация нового проекта позволит повысить рентабельность российских инвестиций и одновременно снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. По сути, это даст возможность "делать" практически двухсторонние контейнерные поезда", – подчеркнул председатель совета директоров АО "Славтранс – Сервис" Андрей Голландцев.