Игорный бизнес: в Конаеве иностранные инвесторы готовы построить еще два объекта

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года рассказал о планах развития игорного бизнеса в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Султангазиев рассказал о планах по строительству объектов в двух местах.

"Одно – вдоль дороги, раньше там было казино "Aladdin". Его выкупили бизнесмены из арабских стран и сейчас ведут работы по его реконструкции. Они снесли его полностью и планируют построить большой пятизвездочный отель, а затем пристроить к нему казино. ​И еще одно – с инвесторами из Китая, которое находится внутри города. Они говорят, что будут привозить собственных туристов самолетами, будут играть здесь в казино, а потом увозить обратно. Это для нас очень выгодно", – заявил аким.

По его словам, в случае запуска проектов увеличится и объем налогов, и количество занятых там людей.

"Пока начали, если они получат дальше лицензию, то это будет считаться казино. Сейчас они строят отели и планируют пристроить к ним здания казино", – добавил глава региона.

Ответил он и на опасения по поводу развития игровой зависимости среди молодежи.

"Молодежь не может попасть в казино, потому что там есть фейс-контроль. Если даже молодой человек попадет, он будет тратить только немного денег, потому что там, во-первых, просят показать доход, во-вторых, для этого нужно минимум 500 долларов. Не каждый человек может туда попасть. ​Когда я общался с руководителями казино, они говорят, что приходят 300-400 человек. И это все приезжие туристы. В казино, расположенные в Конаеве или Боровом, люди могут войти только после полной регистрации и предоставления информации о своих финансах", – резюмировал Марат Султангазиев.

19 марта 2025 года вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев рассказал, где еще в Казахстане могут открыть игорные заведения. Сейчас по закону делать ставки можно в двух местах – Капшагае и Щучинско-Боровской курортной зоне.