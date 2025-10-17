Токаев: Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в Казахстане

Сегодня, 17 октября 2025 года, во время поздравления спасателей с профессиональным праздником президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, государство уделяет большое внимание укреплению сферы гражданской защиты.

"Пять лет назад было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям, а финансирование этой отрасли из республиканского бюджета было увеличено в два с половиной раза. Одним словом, были предприняты конкретные и эффективные меры. В частности, было приобретено более 1700 единиц специальной техники, построены 42 пожарных депо и спасательные станции. Началась модернизация районных подразделений по чрезвычайным ситуациям в соответствии с требованиями времени. Приоритетное внимание уделяется работе по улучшению социального положения спасателей. За последние два года заработная плата специалистов МЧС выросла на 77 процентов, кроме того, теперь им выплачивается специальная надбавка. Сотрудники отрасли также получили право на жилищные выплаты и социальные льготы. Данная работа непременно получит свое продолжение. Благодаря этим мерам укрепляется кадровый потенциал сферы гражданской защиты". Касым-Жомарт Токаев

Также он сообщил, что сейчас во всем мире по разным причинам участились природные и техногенные катастрофы. По его словам, особую значимость приобретает подготовка грамотных специалистов, настоящих профессионалов своего дела, иными словами, спасателей нового поколения.

"С этой целью Кокшетауский технический институт был преобразован в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в нашей стране. Государственные органы обязаны принять все меры, чтобы воздать должное сотрудникам служб спасения. Средства массовой информации, деятели искусства могут выступить в качестве пропагандистов этой в высшей степени сложной, опасной профессии, сопряженной со специальной подготовкой по целому ряду специальностей. Настоящие спасатели обладают специфическими знаниями и в военном деле, и в экономике, и в строительстве, и во многих других областях. Среди спасателей немало спортсменов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Продолжая президент отметил, что сотрудники МЧС, спасатели, безусловно, всегда и везде думают о благополучии страны и стоят на страже безопасности наших граждан.

Глава государства подчеркнул, что комплексная работа по модернизации системы гражданской защиты, всесторонней поддержке спасателей будет продолжаться. Набранный темп сбавлять никак нельзя, потому что от этого зависят жизни и благополучие граждан.

Фото: akorda.kz

"Рисковать своей жизнью ради спасения других – это настоящий подвиг. Люди, оказавшиеся в опасности, прежде всего ждут помощи от спасателей. Сегодня сотрудники сферы гражданской защиты с честью исполняют свои обязанности. Они готовы проявить высшую степень самоотдачи перед лицом опасности. Немало среди них и тех, кто пожертвовал собственной жизнью. За прошедшие 30 лет героически погибли 72 спасателя. Мы всегда будем помнить имена этих храбрых людей, ставших ярким примером патриотизма и верности присяге. Поэтому следует своевременно сделать все для того, чтоб навечно сохранить в нашей истории имена героев, посвятивших свою жизнь спасению людей. Отдавая дань уважения памяти наших отважных соотечественников, совершивших истинные подвиги, мы обязаны бережно хранить и прославлять их имена. Народная мудрость гласит: "Еңбек ерлікке жеткізер, ерлік елдікке жеткізер" ("Труд ведет к подвигу, подвиг – к признанию"). Наши стойкие духом спасатели вносят огромный вклад в построение Справедливого и Безопасного Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Также во время мероприятия Токаев подверг критике руководителей спортивных федераций.