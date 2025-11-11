#Народный юрист
Политика

170 совместных проектов стоимостью более $50 млрд – Токаев о промышленной кооперации РК и РФ

Россия и Казахстан, РФ и РК, флаги России и Казахстана, флаги РФ и РК, Казахстанско-российские отношения, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:30 Фото: Zakon.kz
Накануне визита в Москву в "Российской газете" вышла статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой он указал на то, что Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана, сообщает Zakon.kz.

А Казахстан, в свою очередь, – в пятерке основных торговых партнеров России.

"Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 млрд долларов. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Российские инвесторы – в числе лидеров по вложениям в экономику нашей страны, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности Казахстана, прочных деловых связях и доверии между двумя государствами. Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд долларов. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим", в нашей стране строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "КАМАЗом" – комплектующих для грузовиков", – рассказал президент.

В целом, по его словам, в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом.

"Это не просто цифра, а реальный результат взаимовыгодного партнерства, благодаря которому открываются новые производства, создаются десятки тысяч рабочих мест, осуществляется трансфер передовых технологий, укрепляются связи между регионами и людьми", – продолжил Токаев.

Особое место в сотрудничестве стран занимает сфера энергетики.

"Совместными усилиями мы обеспечиваем бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Ведем строительство и модернизацию крупных энергетических объектов. Здесь, безусловно, якорным проектом станет возведение первой в Казахстане атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с "Росатомом". Строительство АЭС позволит нашей стране замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии. Кроме того, проект открывает новые перспективы для трансфера технологий, обучения специалистов, создания новых рабочих мест, развития смежных отраслей, в том числе таких как машино- и приборостроение", – отметил глава государства.

Полный текст статьи президента Казахстана читайте здесь.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Ошибка в тексте: