#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Политика

Токаев отметил исключительное значение предстоящих переговоров с Путиным

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:18 Фото: akorda.kz
Накануне визита в Москву в "Российской газете" вышла статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой он отметил важность предстоящих переговоров с президентом России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет глава государства, в ноябре 2024 года президент России посетил Казахстан с государственным визитом, который по своему политическому и практическому значению стал историческим.

"В Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты нашего партнерства. Важно то, что, несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества. В канун своего государственного визита в Москву хотел бы отметить исключительное значение предстоящих переговоров с Владимиром Путиным", – указал Токаев.

По его словам, в последние несколько месяцев он провел содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки.

"Несмотря на то, что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений. Другими словами, преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно", – пишет президент РК.

Казахстан и Россия, по его словам, выстроили по-настоящему образцовые межгосударственные отношения.

"Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов. И предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения их дальнейшего наполнения новым содержанием. В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям", – резюмировал глава государства.

Полный текст статьи президента Казахстана читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
170 совместных проектов стоимостью более $50 млрд – Токаев о промышленной кооперации РК и РФ
09:30, Сегодня
170 совместных проектов стоимостью более $50 млрд – Токаев о промышленной кооперации РК и РФ
Накануне визита в Москву вышла статья Токаева в "Российской газете"
09:09, Сегодня
Накануне визита в Москву вышла статья Токаева в "Российской газете"
Токаев отметил важность курултая
11:32, 17 июня 2023
Токаев отметил важность курултая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: