Токаев отметил исключительное значение предстоящих переговоров с Путиным

Накануне визита в Москву в "Российской газете" вышла статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в которой он отметил важность предстоящих переговоров с президентом России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет глава государства, в ноябре 2024 года президент России посетил Казахстан с государственным визитом, который по своему политическому и практическому значению стал историческим.

"В Астане был подписан солидный пакет документов, открывающих новые горизонты нашего партнерства. Важно то, что, несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества. В канун своего государственного визита в Москву хотел бы отметить исключительное значение предстоящих переговоров с Владимиром Путиным", – указал Токаев.

По его словам, в последние несколько месяцев он провел содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки.

"Несмотря на то, что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений. Другими словами, преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно", – пишет президент РК.

Казахстан и Россия, по его словам, выстроили по-настоящему образцовые межгосударственные отношения.

"Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов. И предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения их дальнейшего наполнения новым содержанием. В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям", – резюмировал глава государства.

