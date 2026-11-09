"Речь идет о репутации": Токаев анонсировал крупные международные спортивные мероприятия в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских пара игр заявил, что сегодня спорт стал важной частью глобального авторитета и репутации государств, инструментом общественной дипломатии, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо в полной мере использовать этот потенциал.

"Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в качестве спортивной державы, в нашей стране проводятся соревнования самого высокого уровня. В 2027 году мы примем чемпионаты мира по таким популярным видам спорта, как бокс, дзюдо, тхэквондо, настольный теннис и киберспорт. Кроме того, в Казахстане состоится чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров". Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства добавил, что весной в Астане пройдет 51-й Конгресс УЕФА, который, конечно же, вызовет интерес со стороны профессионалов и любителей футбола по всему миру.

"Понятно, что проведение подобного рода масштабных, резонансных спортивных мероприятий потребует напряженных усилий профильного министерства и федераций, правительства и Национального олимпийского комитета, которые должны работать как одно целое, ведь речь идет о репутации Казахстана на международной арене. Все эти соревнования послужат имиджу, как принято сейчас говорить, репутации нашей страны, а также развитию социальной инфраструктуры, туризма, отечественной школы спорта". Касым-Жомарт Токаев

В продолжение глава государства добавил, что в 2026 году в Астане состоится конгресс Всемирного антидопингового агентства (WADA – World Anti-Doping Agency).

"Казахстан прилагает большие усилия для продвижения "чистого", бездопингового спорта, внедрения передовых международных стандартов и практик. Принципы честной конкуренции в спорте в полной мере согласуются с идеей справедливости, которая лежит в основе стратегического курса нашего государства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Токаев, каждая медаль имеет особую ценность и значимость.

"Хочу выразить признательность всем присутствующим здесь спортсменам. Звание чемпиона налагает на спортсмена большую ответственность. Путь каждого, кто поднялся на высшую ступень пьедестала почета, служит образцом для молодых людей, избравших профессиональный спорт. Молодое поколение равняется на вас. Спорт – это мощная сила, способная влиять на общественное сознание, формировать как интеллектуальные, так и физические качества человека. Это непреложная истина. Спорт воспитывает подрастающее поколение в духе дисциплины, порядочности, честности и ответственности. Если наша молодежь будет активной и целеустремленной, а народ – крепким духом, то и государство станет сильнее". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев указал на особую роль известных и признанных в обществе личностей, в том числе спортсменов, в продвижении и утверждении новых этических принципов. Наряду с этим он поставил ряд задач на предстоящий период.

"Сегодня казахстанский спорт обладает высоким авторитетом и значительным потенциалом. Поэтому нам необходимо стремиться к еще более высоким результатам. Впереди нас ждет главное спортивное событие четырехлетнего цикла – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Подготовку к этим глобальным стартам уже сейчас необходимо вести на самом высоком уровне. К ней должны активно подключиться не только спортсмены, но и профильное министерство, а также спортивные федерации". Касым-Жомарт Токаев

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