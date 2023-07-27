Какие виды организаций высшего образования могут быть в Казахстане
Фото: unsplash
Министр науки и высшего образования приказом от 19 июля 2023 года утвердил Номенклатуру видов организаций высшего и (или) послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.
В Номенклатуру вошли:
- национальный исследовательский университет;
- национальная организация высшего и (или) послевузовского образования;
- исследовательский университет;
- университет;
- академия;
- институт;
- приравненные к ним (консерватория, высшая школа, высшее училище).
Приказ вводится в действие 6 августа 2023 года.
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