Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие виды организаций высшего образования могут быть в Казахстане

Номенклатуру видов организаций высшего и (или) послевузовского образования утвердили в РК Фото: unsplash
Министр науки и высшего образования приказом от 19 июля 2023 года утвердил Номенклатуру видов организаций высшего и (или) послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В Номенклатуру вошли:

  • национальный исследовательский университет;
  • национальная организация высшего и (или) послевузовского образования;
  • исследовательский университет;
  • университет;
  • академия;
  • институт;
  • приравненные к ним (консерватория, высшая школа, высшее училище).

Приказ вводится в действие 6 августа 2023 года.

Материал по теме

Ректоров ряда вузов будет назначать правительство

Читайте также

Как не потерять статус застрахованного в ОСМС после увольнения

Ректоров ряда вузов будет назначать правительство

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления