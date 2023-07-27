Какие виды организаций высшего образования могут быть в Казахстане

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Министр науки и высшего образования приказом от 19 июля 2023 года утвердил Номенклатуру видов организаций высшего и (или) послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

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