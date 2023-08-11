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Законодательство РК

Реестр владельцев газонаполнительных и автогазозаправочных станций создадут в Казахстане

МЧС разработало Правила ведения реестра владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций Фото: gov.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило проект Правил ведения реестра владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и владельцев сосудов, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа, пишет Zakon.kz.

В пояснительной записке к проекту говорится, что для ведения и публикации на своем интернет-ресурсе реестра владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей – владельцев сосудов, работающих под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа, необходим порядок ведения реестра, отраженный в представленном проекте приказа Министра по чрезвычайным ситуациям.

Ранее функцию осуществляло Министерство энергетики РК. МЧС данная функция будет осуществляться впервые, поэтому уполномоченному органу в области промышленной безопасности (т.е. МЧС) в целях запрепления за собой функции по ведению реестра "необходимо в ускоренном порядке начать работу в данном направлении с координацией наших действий," – сказано в тексте.

Реестр создается с целью ведения единого перечня владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей – владельцев сосудов, работающих под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа.

Реестр представляет собой единый, периодически уточняемый перечень владельцев, содержащий все необходимые сведения информационно-справочного характера о них.

МЧС ведет реестр на казахском и русском языках по утвержденной форме, на основании представленных сведений территориальными подразделениями уполномоченного органа.

Ведение реестра включает в себя:

  • внесение (включение) сведений о владельцах;
  • актуализацию (обновление, исключение) сведений о владельцах.

Какие сведения включат в реестр:

  • наименование опасного производственного объекта;
  • отрасль промышленности и вид деятельности;
  • особенности идентификации опасного производственного объекта (опасное техническое устройство, рабочая среда);
  • проектная мощность опасного производственного объекта (количество сосудов, объем резервуарного парка хранения сжиженного нефтяного газа, заводской номер, учетный номер);
  • местонахождение объекта (адрес);
  • полное наименование юридического, физического лица;
  • БИН, ИИН;
  • адрес юридического, физического лица, Ф.И.О. руководителя лица (владельца).

Для включения в Реестр владелец подает заявление в территориальное подразделение по месту нахождения объекта по установленной форме.

Территориальное подразделение в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты поступления заявления, рассматривает представленную информацию и проверяет ее на полноту и достоверность.

По результатам рассмотрения заявления заявителю направляется письменное уведомление о направлении сведений в уполномоченный орган для включения в реестр либо уведомление о необходимости устранения имеющихся замечаний и недостатков.

После рассмотрения заявления территориальное подразделение в течение 3 рабочих дней представляют в уполномоченный орган сведения по утвержденной форме.

Актуализация (обновление) сведений реестра владельцев происходит при изменении одного из сведений, указанных выше.

Владелец обязан уведомить об изменениях территориальный орган, в течение 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения.

Уполномоченный орган актуализирует (обновляет) реестр, размещенный на интернет-ресурсе, ежемесячно до 25 числа.

Владелец исключается из реестра в случаях:

  • на основании заявления владельца;
  • в отношении юридического или физического лица (ИП) имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрете на занятие деятельностью по реализации сжиженного нефтяного газа;
  • в случае обнаружения несоответствия данным по местонахождению объекта/опасного технического устройства (сосуда, работающего под давлением).

Реестр владельцев размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 августа.

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