Где можно посмотреть БИН аппарата акима для уплаты налогов
Фото: pixabay
В Комитете государственных доходов ответили на один из наиболее актуальных вопросов: где можно посмотреть БИН аппарата акима для уплаты налогов, сообщает Zakon.kz
"БИН аппарата акима можно посмотреть на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в разделе "Информационные ресурсы", вкладка "Справочники", далее "Справочник органов местного самоуправления и органов государственных доходов", – сообщили в КГД.
Там пояснили, что, указывая БИН аппарата акима, налогоплательщики уплачивают налог на имущество, земельный налог и налог на транспортные средства физических лиц, единый земельный налог, плату за пользование земельными участками, плату за размещение наружной рекламы, индивидуальный подоходный налог, не облагаемый у источника выплаты, и некоторые неналоговые платежи в соответствии с Бюджетным кодексом РК.
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