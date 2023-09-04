Проект закона "О науке и технологической политике" разработали в Казахстане

Министерство науки и высшего обазования разработало проект закона "О науке и технологической политике. Также подготовлены сопутствующие поправки в ряд законодательных актов и Налоговый кодекс, сообщает Zakon.kz.

Законопроект будет регулировать общественные отношения в области науки, научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, определять основные принципы и механизмы функционирования и развития национальной научно-инновационной системы и научно-технологической политики Казахстана.

Проект предусматривает:

решение актуальных социальных, профессиональных и стратегических вопросов научной, научно-технической и научно-инновационной деятельности;

уровни технологической готовности (TRL) научных организации, научных исследований и разработок;

научно-инновационную систему – инструменты технологического развития научных разработок от фундаментальных и прикладных исследований до внедрения в промышленность и доведения до рынка;

повышение статуса ученого, включая социальные льготы для молодых ученых, для ученых и академиков;

усиление деятельности конструкторских бюро, инжиниринговых центров, технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных центров, центров коммерциализации и трансферта технологий, проектных конструкторских бюро на базе исследовательских университетов путем привлечения частного сектора;

улучшение лабораторной инфраструктуры научных организации и университетов через новые механизмы финансирования – гранты на опытно-конструкторские работы, на научно-техническое обеспечение;

внедрение мегагрантов для проведения крупных ("якорных", мультидисциплинарных, критических, региональных, крупномасштабных) научных исследований;

предоставление возможности местным исполнительным органам возможность финансирования НИОКР для решения региональных проблем;

введение механизма по обеспечению прозрачности распределения 1% обязательств недропользователей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);

увеличение объемов софинансирования науки частным сектором через преференции и льготы для бизнеса (супервычеты по расходам на НИОКР, освобождение НИОКР от НДС и др.).

Введены понятия национальной инновационной системы и ее элементов в виде научно-инновационной и промышленно-инновационной систем, определяющие связи научной, научно-технической, научно-инновационной деятельностей и промышленности, продвижение технологических инициатив от идей и знаний научных исследований до внедрения научных разработок в производство и рынок.

Выработан концептуальный подход функционирования Национальной академии наук при Президенте HR, отражена ее роль в общей структуре управления научной, научно-технической и научно-инновационной деятельностью.

Система науки и технологической политики в Казахстане включает следующие уровни научных исследований и разработок: фундаментальные исследования;

прикладные исследования;

поисковые исследования;

научные разработки.

Проект определяет структуру научно-инновационной инфраструктуры, которая состоит из следующих элементов:

специальные экономические и индустриальные зоны;

научно-технологические парки;

акционерные инвестиционные фонды рискового инвестирования и венчурные фонды;

центры коммерциализации технологий;

конструкторские бюро;

международные центры трансферта технологий;

инновационные кластеры;

территориальные научные кластеры - наукоемкие территории;

отраслевые центры технологические компетенции;

технологические платформы;

отраслевые научно-исследовательские организации;

научно-производственные подразделения предприятий;

субъекты научной и (или) научно-технической деятельности и (или) научно-инновационной деятельности

иные элементы, определяемые Правительством РК.

Управление научной, научно-технической и научно-инновационной деятельностью осуществляют:

Национальный совет по науке и технологиям при Президенте;

Правительство;

Высшая научно-техническая комиссия;

Совет по технологической политике

апелляционная комиссия;

национальные научные советы;

уполномоченный орган;

отраслевые уполномоченные органы;

Национальная академия наук при Президенте;

местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.

Социальное обеспечение научных работников

Оплата труда научных работников государственных научных организаций и государственных вузов, выполняющих госзаказ на проведение научных исследований из государственного бюджета, производится в порядке, установленном правительством.

Научным работникам, осуществляющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании:

за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю в размере 17 МРП;

за степень доктора философии (PhD) и ученого звания ассоциированного профессора, доктора по профилю и ученого звания ассоциированного профессора в размере 25 МРП ;

; за ученую степень кандидата наук в размере 17 МРП, доктора наук в размере 34 МРП;

доктора наук в размере за ученую степень кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора в размере 25 МРП , доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора в размере 42 МРП ;

, доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора в размере ; за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю и ученого звания профессора, за ученую степень кандидата наук и ученого звания профессора, для доктора наук и ученого звания профессора в размере 50 МРП.

Научным работникам государственных научных организаций и научных организаций, приравненных к государственным, предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней для докторов наук, 42 календарных дня для кандидатов наук, докторов философии (PhD), докторов по профилю, 35 календарных дней для иных научных работников с выплатой пособия на оздоровление в пределах имеющихся у них средств на оплату труда в размере одного должностного оклада.

Также документом предусмотрены меры социальной защиты и поощрения научных работников.

Финансирование научной деятельности

Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности и (или) целевых технологических программ из государственного бюджета осуществляется в следующих формах:

базовое финансирование;

грантовое финансирование;

программно-целевое финансирование;

финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования;

финансирование на научно-техническое обеспечение

Предумотрены механизмы коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности:

заключение лицензионного договора и (или) договора уступки исключительных прав на результаты научной и (или) научно-технической деятельности;

создание стартап-компании, включая спин-офф компании;

внедрение (использование) результатов научной и (или) научно-технической деятельности в собственное производство;

иные способы, предусмотренные законодательством РК.

В рамках законопроектов предлагаются изменения и дополнения в 7 Кодексов: Бюджетный, Предпринимательский, Налоговый, "О недрах и недропользовании", "О здоровье народа и системе здравоохранения", Социальный, "О таможенном регулировании" и в 10 Законов: "Об образовании", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий", "О государственном имуществе", "О государственных закупках", "О техническом регулировании", "О специальных экономических и индустриальных зонах", "О государственной статистике", "О разрешениях и уведомлениях", "Об инновационном кластере "Парк инновационных технологий".

В Налоговом кодексе появится новый термин "налоговый контракт по льготам на научно-исследовательские, научно-технические работы" – договор между субъектом предпринимательства и уполномоченным органом на предоставление налоговых льгот для проведения научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ либо строительства и (или) создания научно-исследовательских лабораторий и организаций в соответствии с законодательством РК в области науки.

Он является основным механизмом предоставления налоговых льгот для бизнеса, осуществляющего финансирование научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Данным проектом предлагается внедрить "супервычеты" до 300% по расходам на научно-исследовательские и научно-технические работы. Подобные супервычеты стимулируют местных и иностранных предпринимателей инвестировать в научные проекты, реализуемые местными научными организациями, университетами и учеными.

Рассмотренные выше законопроекты размещены на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября 2023 года.