Каков прогноз социально-экономического развития Казахстана до 2028 года

Правительство протоколом от 29 августа 2023 года одобрило Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Предыдущие итоги развития РК

В 2022 году мировая экономика только начала оправляться от пандемии COVID-19, как столкнулась с чередой новых потрясений: геополитическое противостояние, жесткие антиковидные меры в Китае, активная борьба с инфляцией в ведущих странах мира.

Несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым реалиям и по итогам 2022 года достигла роста ВВП на уровне 3,2%. Производство товаров выросло на 3,5%, производство услуг – на 2,5%.

Текущая динамика развития экономики страны

В январе-июне 2023 года рост ВВП составил 5,1%. Рост обеспечен за счет увеличения производства товаров на 4,8%, производства услуг – 4,9%.

Промышленное производство выросло на 3,8%, в том числе обрабатывающая промышленность – на 3,5%, горнодобывающая – на 3,7%. Рост инвестиций в основной капитал составил 13,1%.

Среднедушевые денежные доходы населения в июне 2023 года составили 174 тыс. тенге и в номинальном выражении возросли на 15,6%, в реальном – на 0,9%. Среднемесячная заработная плата во 2 квартале 2023 года составила 365,5 тыс. тенге и увеличилась в номинальном выражении на 17,1%, в реальном – на 1,2%.

В июне 2023 года инфляция в годовом выражении составила 14,6%. Цены на продовольственные товары выросли на 14,6%, непродовольственные товары – на 15,8%, платные услуги – на 13,3%.

С учетом текущей ситуации рост ВВП в 2023 году оценивается на уровне 4,7%.

Прогноз социально-экономического развития

Геополитическое противостояние и наложенные антироссийские санкционные ограничения продолжают оказывать значительное влияние на замедление мировой экономической активности. Ужесточение санкционного давления США, Европейского союза, Великобритании и ряда других стран накладывает потенциальные риски для экономик стран партнеров России.

Однако аналитики считают, что в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а также в Европе и Центральной Азии ожидается ускорение экономического роста, а в ряде крупных экономик отмечается улучшение перспектив роста. В отличие от этого, во всех остальных регионах прогнозируется замедление экономического роста. В большинстве регионов прогнозируется оживление экономики по мере ослабления влияния негативных факторов.

Для формирования сценариев развития социально-экономического развития Казахстана наряду с перспективами роста мировой экономики учитываются динамика мировых цен на нефть марки Brent, а также ситуация на мировых финансовых рынках.

Учитывая различные внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие экономики Казахстана, прогнозирование социально-экономического развития на пятилетний период осуществляется по трем сценариям.

Базовый сценарий

Базовый сценарий предусматривает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках. В странах с развитой экономикой (США, Еврозона) ожидается повышение деловой активности умеренными темпами роста. В развивающихся странах будет происходить адаптация к изменениям в глобальных экономических процессах и построение новых экономических и логистических связей.

Базовый сценарий прогнозирования макроэкономических параметров развития экономики Казахстана рассчитан, исходя из цены на нефть на уровне 80 долларов США за баррель.

В результате среднегодовой рост экономики составит 5,8%, в том числе рост производства товаров и услуг в среднем на уровне 4,8% и 6,3%, соответственно.

Ожидается, что в 2024 году экспорт товаров составит 83,1 млрд долларов США и увеличится до 94,8 млрд долларов США в 2028 году. Импорт при этом составит 60,7 млрд долларов США и увеличится до 65,6 млрд долларов США в 2028 году.

Оптимистический сценарий

Оптимистический сценарий подразумевает улучшение в показателях развития мировой экономики. Более благоприятная ситуация на мировых рынках и минимизация нарушений глобальных цепочек поставок приведет к нормализации и быстрому переходу к новым реалиям глобализации. Данные процессы приведут к динамичному росту экономической активности, как в развитых, так и в развивающихся странах.

Оптимистический сценарий рассчитан из предположения по цене на нефть 90 долларов США за баррель.

Среднегодовой рост ВВП составит 6,6%, в том числе рост производства товаров в среднем составит 5,7%, рост производства услуг – 7%.

Сохранение позитивных условий на рынке биржевых товаров и рост цен на продовольственную продукцию окажет позитивный эффект на расширение казахстанского экспорта. При оптимистическом сценарии объем экспорта товаров увеличится с 89,3 млрд долларов США в 2024 году и увеличится до 102,3 млрд долларов США в 2028 году. Объем импорта в 2024 году ожидается на уровне 62 млрд долларов США и увеличится до 69,1 млрд долларов США в 2028 году.

Повышенный рост выпуска в отраслях экономики будет способствовать увеличению доходов республиканского бюджета.

В 2024 году доходы бюджета ожидаются в размере 16 455,1 млрд тенге с увеличением до 18 847,7 млрд тенге в 2026 году.

Пессимистический сценарий

Пессимистический сценарий характеризуется наступлением неблагоприятной ситуации, обусловленной замедлением процесса приспособления развивающихся стран к волатильности и обострением торгово-санкционных противостояний. Дефицит товаров, ограниченность услуг и критический уровень неопределенности будут подталкивать к низкорисковой стратегии инвестирования, что будет в значительной мере сдерживать рост экономической активности и восстановительных процессов.

При пессимистическом сценарии цена на нефть составит 60 долларов США за баррель. Среднегодовой рост экономики замедлится до 3,7%, производства товаров и услуг – до 3% и 3,5%, соответственно.

Падение мирового спроса и снижение цен на товарных рынках негативно отразятся на казахстанском экспорте. Экспорт товаров составит 70,6 млрд долларов США в 2024 году с увеличением до 79,1 млрд долларов США в 2028 году. Объем импорта в 2024 году ожидается на уровне 45,2 млрд долларов США, в 2028 году - на уровне 61,6 млрд долларов США.

Замедление экономического развития будет сдерживать рост доходов бюджета. В 2024 году доходы составят 14 986,7 млрд тенге с увеличением до 17 379,3 млрд тенге в 2026 году.

С учетом сложившихся тенденций развития экономики страны и ситуации в мировой экономике при формировании прогнозных макроэкономических и бюджетных параметров за основу берется базовый сценарий.

Прогноз роста отраслей экономики при базовом сценарии

По базовому сценарию экономика Казахстана будет развиваться на фоне стабилизации и адаптации к переменам и новым устоям ведения международной торговли и логистики, как транспортных, так и финансовых потоков.

Прогнозируется среднегодовой темп реального роста экономики Казахстана – 5,8%.

АПК: среднегодовой рост – 4,5%

Промышленность: среднегодовой рост – 4%.

Горнодобывающая промышленность: среднегодовой рост – 3,1%

Обрабатывающая промышленность: среднегодовой рост – 4,9%

Строительство: среднегодовой рост – 8,8%

Сфера услуг: среднегодовой рост – 6,3%.

Прогноз показателей денежно-кредитной политики

В среднесрочном периоде Национальным банком прогнозируется рост по депозитам до 61,1 трлн тенге в 2028 году, чему будут способствовать рост экономики и соответствующий рост доходов населения.

Рост депозитной базы будет поддерживать кредитование экономики, чему также будет способствовать увеличение спроса со стороны населения и бизнеса на фоне роста экономики и доходов населения.

Среднегодовые темпы роста кредитования БВУ на прогнозируемый период ожидаются на уровне 15%, в номинальном выражении вырастут до 49,3 трлн тенге к 2028 году.

Прогноз показателей платежного баланса

По прогнозам, экспорт товаров вырастет с 83,1 млрд долларов США в 2024 году до 94,8 млрд долларов США в 2028 году.

В среднесрочной перспективе рост экспорта товаров будет обеспечен за счет увеличения объемов добычи нефти, роста цен на уран и планов по наращиванию его производства, а также роста выпуска ферросплавов.

В прогнозируемом периоде импорт достигнет 65,6 млрд долларов США в 2028 году. Рост импорта будет поддерживаться нарастающим спросом населения и бизнеса на зарубежные товары.

Прогноз показателей социальной сферы

Реализация государственной политики в сфере занятости будет способствовать качественному росту трудовых ресурсов и снижению безработицы до 4,6% в среднесрочной перспективе.

В среднесрочном периоде доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5%, прожиточный минимум увеличится до 53 514 тенге. Минимальный размер заработной платы сохранится на уровне 70 000 тенге. Минимальный размер пенсии повысится до 76 898 тенге. Минимальный размер базовой пенсионной выплаты в 2028 году увеличится до 37 460 тенге.

Основные направления экономической политики

Ключевые приоритеты новой экономической политики направлены на построение открытой и предсказуемой модели экономического развития, базирующейся на честной конкуренции, проактивном привлечении качественных инвестиций, технологическом трансферте и высоком уровне человеческого капитала.

При этом фундаментом постепенных преобразований станет Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года.

Для достижения поставленной цели все принимаемые меры будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности, диверсификации экономики, цифровизацию, развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала.

Макроэкономическая стабильность

Базовым условием достижения цели экономической политики является макроэкономическая устойчивость.

В рамках налоговой политики будут обеспечены стабильность и прозрачность условий налогообложения, простота исполнения налоговых обязательств с широким использованием цифровых технологий.

В целях перезагрузки фискального регулирования будет принят новый Налоговый кодекс, в котором будет предусмотрено:

увеличение собираемости налогов и платежей в бюджет с акцентом на стимулирование бизнеса к расширению налогооблагаемой базы;

перенос нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения;

имплементация международной практики налогообложения доходов, в том числе нерезидентов, а также распределения нагрузки по отраслям.

Все это будет коррелироваться с поручениями главы государства по формированию понятной, предсказуемой и прозрачной налоговой системы.

Целью денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности цен в стране. В этой связи усилия Национального банка будут направлены на поддержание годовой инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе.

Развитие отраслей экономики

Экономическим потенциалом развития страны являются производственно-промышленная и ресурсная составляющие. Построение диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность и агропромышленный комплекс, с мультипликативным эффектом на сектор услуг остается приоритетом экономической политики.

Бизнес-климат и конкуренция

Одним из драйверов экономического роста и источников повышения благосостояния граждан является дальнейшее развитие массового предпринимательства.

Для формирования максимальной свободы предпринимательства продолжится масштабное сокращение неактуальных и необоснованных регуляторных требований, которые будут заменены новыми компактными и понятными правилами для бизнеса, внедрено полноценное регулирование "с чистого листа".

Все процедуры взаимодействия государства с бизнесом, включая регуляторные требования, будут оцифрованы. Посредством автоматизации государственного контроля будет осуществлен переход от проверок и наказания к профилактике правонарушений.

Инвестиционная привлекательность

В целях дальнейшего развития инвестиционной экосистемы будет усовершенствована институциональная среда и инфраструктура для инвесторов путем совершенствования правового режима, улучшения доверия к правосудию и доступа к информации, укрепления межведомственной координации, а также создания цифровых инструментов продвижения проектов и производителей.

Для раскрытия инвестиционного потенциала экономики предусмотрены меры по упрощению процедур банкротства для ускоренного выхода несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников; проведению амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны; переводу (редомициляции) казахстанских компаний из иностранных юрисдикции и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА.

На ежегодной основе будет формироваться Национальный доклад по инвестициям, включающий в себя анализ трендов мировой экономики, оценку итогов полученных результатов и инвестиционного рейтинга регионов, а также системные предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата страны.

Цифровизация и инновация

В целях поддержки и развития отечественного IT-рынка планируется увеличение вклада цифровых технологий в экономику страны.

Для активизации инновационной деятельности в регионах будут открыты региональные IT-хабы и технопарки. Для реализации цифровых решений ведется работа по созданию "IТ-песочницы".

Предусматривается развитие отрасли биометрической идентификации, обеспечение оперативного и безопасного обмена и доступа к персональным данным при оказании государственных, финансовых услуг.

Будет определен ряд казахстанских проектов, в том числе в приоритетных отраслях экономики, которые могут заменить международные аналоги и стать драйверами инноваций, в том числе на мировом уровне.

Человеческий капитал

Качество человеческого капитала будет повышаться через обеспечение достойного дохода населению, комплексное развитие системы образования, обеспечение здоровья нации, развитие массового спорта, сохранение и развитие культурного наследия страны.

С 2024 года начнется реализация инициативы главы государства «Национальный фонд – детям», которая предполагает открытие счета детям до 18 лет, на которые ежегодно будут зачисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда до достижения ими совершеннолетия.



В системе образования особый акцент будет сделан на совершенствование образовательных программ на всех уровнях образования (дошкольного, среднего, технического и профессионального), открытие более 300 тыс. новых мест в дошкольных организациях, модернизацию сельских школ, оснащение школ предметными кабинетами, ввод 1,5 млн ученических мест, увеличение охвата молодежи бесплатным ТиПО, подготовку кадров по заявкам предприятий, создание 100 бизнес-инкубаторов при организациях ТиПО, переформатирование работы с родителями обучающихся, строительство 100 новых объектов дополнительного образования, открытие 50 оздоровительных детских лагерей, непрерывное профессиональное развитие педагогов, создание республиканской базы высокопрофессиональных педагогов, формирование кадрового резерва управленцев образования, трансформацию системы оценки качества образования.

Абитуриентам будет предоставлена возможность получения долгосрочных льготных кредитов на оплату обучения в образовательных программах высшего и (или) послевузовского образования под 2-3% годовых.



Количество грантов до 2025 года увеличится до 75 тыс. Подготовка специалистов будет действовать по системе опережающего кадрового обеспечения с консолидацией усилий государства, бизнеса и образования.

Политика в области здравоохранения будет направлена на предоставление качественной, доступной медицинской помощи. Кроме того, получит развитие единое цифровое пространство здравоохранения (eHealth), которое обеспечит консолидацию полученной из разных источников медицинской информации вокруг конкретного пациента.

Также в документе отражены вопросы устойчивости государственных финансов.

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