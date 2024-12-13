Ряд сведений об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы в органы по финмониторингу

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу утвердил Правила передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

В перечень сведений, передаваемых при помощи аппаратно-программных комплексов, включили:

ИИН физического лица.

дата и время получения денежных средств букмекерской конторой и (или) тотализатором.

сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса.

дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса.

сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса.

Также документом определен порядок передачи указанных сведений.

Организатор игорного бизнеса (тотализатор или букмекерская контора) в целях передачи сведений путем интеграции аппаратно-программного комплекса с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу (ИС АФМ) обеспечивает:

наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса в РК;

интеграцию с ИС АФМ;

сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, осуществляется ИС АФМ в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования;

круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе;

отказоустойчивость работы и создание резервных данных при сбоях в режиме работы аппаратно-программного комплекса или его замены;

ведение учета с нарастающим итогом данных;

хранение данных в течение не менее 5 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса.

Уполномоченный орган по финансовому мониторингу:

обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений, за исключением случаев, установленных законодательством РК;

обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС АФМ;

в случае невозможности принятия сведений, письменно извещает организаторов игорного бизнеса, в течение 1 рабочего дня, с указанием причины.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2024 года.

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