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Право

Ряд сведений об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы в органы по финмониторингу

Утвержден перечень сведений об игроках, которые обязаны передавать тотализаторы и букмекерские конторы в органы по финмониторингу, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 15:51 Фото: freepik
Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу утвердил Правила передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу.

В перечень сведений, передаваемых при помощи аппаратно-программных комплексов, включили:

  • ИИН физического лица.
  • дата и время получения денежных средств букмекерской конторой и (или) тотализатором.
  • сумма денежных средств, полученных организатором игорного бизнеса.
  • дата и время получения денежных средств физическим лицом от организатора игорного бизнеса.
  • сумма денежных средств, полученных физическим лицом от организатора игорного бизнеса.

Также документом определен порядок передачи указанных сведений.

Организатор игорного бизнеса (тотализатор или букмекерская контора) в целях передачи сведений путем интеграции аппаратно-программного комплекса с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу (ИС АФМ) обеспечивает:

  • наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса в РК;
  • интеграцию с ИС АФМ;
  • сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, осуществляется ИС АФМ в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования;
  • круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе;
  • отказоустойчивость работы и создание резервных данных при сбоях в режиме работы аппаратно-программного комплекса или его замены;
  • ведение учета с нарастающим итогом данных;
  • хранение данных в течение не менее 5 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса.

Уполномоченный орган по финансовому мониторингу:

  • обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений, за исключением случаев, установленных законодательством РК;
  • обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС АФМ;
  • в случае невозможности принятия сведений, письменно извещает организаторов игорного бизнеса, в течение 1 рабочего дня, с указанием причины.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, как в Казахстане планируют выявлять иностранные букмекерские конторы и тотализаторы.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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