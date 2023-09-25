Актауский морской торговый порт получил международный статус

Правительство приняло соответствующее постановление от 21 сентября 2023 года "О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения", сообщает Zakon.kz

В тексте сказано:

Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения.

Министерствам транспорта, национальной экономики, финансов предписано принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

Документ принят в соответствии с поручением главы государства по итогам совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики в новых геополитических условиях от 5 июля 2022 года. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил трансформировать морские порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря.

Постановление введено в действие 21 сентября 2023 года.

Ранее Актауский морской торговый порт уже носил статус международного, но в сентябре 2018 года постановлением правительства был его лишен. В правительстве объясняли принятое решение тем, что это позволит снять ограничение на приватизацию порта.

