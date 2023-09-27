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Адвокатам разрешили подавать жалобы от имени осужденных: постановление Конституционного суда

Конституционный суд признал норму УПК неконституционной и разрешил адвокатам подавать жалобы от имени осужденных Фото: akorda.kz
Конституционный суд признал неконституционной норму УПК, которая дает право осужденному подавать жалобы на исполнение приговора только лично. Таким образом восстановлен доступ осужденных к квалифицированной юридической помощи, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратился казахстанец, отбывающий наказание в учреждении УИС. Адвокат гражданина направил жалобу в суд на данное учреждение. Однако в рассмотрении жалобы было отказано, потому что согласно ч.1 ст.482 УПК подавать ее имеет право исключительно сам осужденный.

Казахстанец считает, что данная норма права противоречит Конституции и лишает его права на получение одного из видов квалифицированной юридической помощи, гарантированной законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд (КС) признал не соответствующим Конституции первое предложение части первой статьи 482 УПК.

Правительству дано указание не позднее 6 месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис проект закона, направленный на совершенствование правового регулирования прав лиц на защиту и получение квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе с учетом изложенных правовых позиций КС.

При этом до принятия новых нормативных правовых актов с учетом особенностей правового регулирования затрагиваемых общественных отношений непосредственно применяются Конституция и настоящее решение Конституционного Суда.

Чем суд мотивировал свою позицию

КС в рамках поданного обращения проверил конституционность только первого предложения первой части статьи 482 УПК.

КС указывает, что право на получение квалифицированной юридической помощи гарантируется каждому пунктом 3 статьи 13 Конституции. 

Согласно нормам Особенной части УПК участие защитника, в том числе обязательное, предусматривается не только в ходе досудебного производства, но и при рассмотрении уголовного дела судами различных инстанций. В частности, право принесения ходатайства о пересмотре в суде кассационной инстанции приговора, вступившего в законную силу, принадлежит не только осужденному, но и его защитнику (статьи 414 и 486 УПК).

Аналогичный подход применен законодателем в отношении права на подачу ходатайства о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам (статья 502 УПК). Эти нормы соотносятся с конституционной гарантией на получение квалифицированной юридической помощи, соответствуют принципам уголовного процесса, формам и видам юридической помощи, установленным Законом, и направлены на обеспечение права осужденного на защиту.

Однако на стадии исполнения приговора процессуальное право защитника на принесение ходатайств в интересах осужденного ограничено. Так, в установленном статьей 476 УПК перечне из 26 вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора, рассмотрение 12 вопросов может быть инициировано только самим осужденным, но не его защитником и лишь один вопрос – осужденным или его защитником.

Отмеченный правовой пробел на практике восполняется оказанием адвокатом юридической помощи осужденному путем подачи жалоб от имени осужденного на основании выданной ему осужденным доверенности, включающей в себя полномочия на принесение жалоб от имени доверителя.

УПК не предусматривает в числе участников уголовного процесса такой процессуальной фигуры, как представитель осужденного. Применение института представительства в данном случае является вынужденной мерой, применяемой адвокатами для защиты прав осужденного в отсутствие специальных норм в УПК.

Помимо этого КС установил смысловую неидентичность текстов статьи 482 на казахском и русском языках.

КС выявил, что ряд норм УПК, касающийся оказания юридической помощи, сформулирован с нарушением правил юридической техники, в результате чего некоторые их предписания выражены нечетко.

В то время как закон должен соответствовать требованиям юридической точности и предсказуемости последствий, то есть его нормы должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основываться на понятных критериях, позволяющих со всей определенностью отличать правомерное поведение от противоправного, исключая возможность произвольной интерпретации положений закона.

Отмеченные недостатки УПК создают возможность для неоднозначного понимания некоторых содержащихся в нем положений, что на практике может привести к произвольному истолкованию и неадекватному применению данного законодательного акта и, как результат, к необоснованному ограничению прав и свобод человека и гражданина. С учетом изложенного выше Правительству дано указание в 6-месячный срок подготовить проект поправок в УПК.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (25 сентября 2023 года), является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

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