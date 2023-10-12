Токаев подписал указ о создании Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 октября 2023 года "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.

"Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", – говорится в документе.

Также утверждено положение о Комитете, из которого следует, что Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК является уполномоченным органом по возврату незаконно приобретенных активов – ведомством, осуществляющим от имени и в интересах государства деятельность по возврату активов.

Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством РК.

Задачи и функции Комитета

Задачи:

выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов в пределах возложенных задач;

осуществление мер, направленных на возврат государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;

развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов;

выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов, незаконному выводу активов, и устранение их последствий;

осуществление иных задач в соответствии с законодательными актами РК, актами президента РК.

Функции:

осуществление от имени и в интересах государства деятельности по возврату активов;

осуществление мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу активов и их возврата, направленные на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах субъектов и их аффилированных лиц;

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора по вопросам возврата активов;

обеспечение проведения аудита, оценки активов, подлежащих возврату, в том числе путем привлечения третьих лиц;



проведение проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;

рассмотрение обращений физических и юридических лиц, частных постановлений и определений судов по вопросам возврата активов;

направление в суды заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер, исков об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;

прием и рассмотрение декларации о раскрытии активов от лиц, включенных в реестр;



разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере возврата активов, а также принятие нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;



запрос у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информации и материалов;

осуществление поиска, сбора, обработки, обобщения и оценки поступающей информации об активах, подлежащих возврату, анализ сведений о происхождении активов, подлежащих возврату;



рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о добровольном возврате активов и принятие решений по ним;



обеспечение законности и прозрачности результатов деятельности по возврату активов;



подготовка ежегодной информации по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам и опубликование ее на интернет-ресурсе Комитета и др.



Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности президентом РК по представлению Генерального прокурора РК.

Председатель Комитета имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности Генеральным прокурором по представлению председателя Комитета.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

В Казахстане с 24 июля 2023 года начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и сопутствующие ему законы. Закон направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

Согласно закону в структуре Генеральной прокуратуры создадут отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.