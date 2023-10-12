Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев подписал указ о создании Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК

Токаев подписал указ о создании комитета по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры РК Фото: gov.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 октября 2023 года "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.

"Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", – говорится в документе.

Также утверждено положение о Комитете, из которого следует, что Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК является уполномоченным органом по возврату незаконно приобретенных активов – ведомством, осуществляющим от имени и в интересах государства деятельность по возврату активов.

Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством РК.

Задачи и функции Комитета

Задачи:

  • выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов в пределах возложенных задач;
  • осуществление мер, направленных на возврат государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;
  • развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов;
  • выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов, незаконному выводу активов, и устранение их последствий;
  • осуществление иных задач в соответствии с законодательными актами РК, актами президента РК.

Функции:

  • осуществление от имени и в интересах государства деятельности по возврату активов;
  • осуществление мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу активов и их возврата, направленные на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах субъектов и их аффилированных лиц;
  • обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора по вопросам возврата активов;
  • обеспечение проведения аудита, оценки активов, подлежащих возврату, в том числе путем привлечения третьих лиц;
  • проведение проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
  • рассмотрение обращений физических и юридических лиц, частных постановлений и определений судов по вопросам возврата активов;
  • направление в суды заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер, исков об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;
  • прием и рассмотрение декларации о раскрытии активов от лиц, включенных в реестр;
  • разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере возврата активов, а также принятие нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;
  • запрос у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информации и материалов;
  • осуществление поиска, сбора, обработки, обобщения и оценки поступающей информации об активах, подлежащих возврату, анализ сведений о происхождении активов, подлежащих возврату;
  • рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о добровольном возврате активов и принятие решений по ним;
  • обеспечение законности и прозрачности результатов деятельности по возврату активов;
  • подготовка ежегодной информации по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам и опубликование ее на интернет-ресурсе Комитета и др.

Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности президентом РК по представлению Генерального прокурора РК.

Председатель Комитета имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности Генеральным прокурором по представлению председателя Комитета.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

В Казахстане с 24 июля 2023 года начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и сопутствующие ему законы. Закон направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

Согласно закону в структуре Генеральной прокуратуры создадут отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.

Читайте также

В каком размере производится оплата сотруднику во время повышения квалификации
В каком размере выплачивается зарплата сотруднику, проходящему курсы повышения квалификации
Сенат одобрил закон о выплатах детям из Нацфонда
Сенат вернул в Мажилис законопроект о выплатах детям из Нацфонда
Среднюю заработную плату вахтовиков планируют исчислять по-новому
Среднюю зарплату вахтовиков будут считать по-новому
Лариса Черненко
Законодательство Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления