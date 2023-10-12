Токаев подписал указ о создании Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК
"Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", – говорится в документе.
Также утверждено положение о Комитете, из которого следует, что Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК является уполномоченным органом по возврату незаконно приобретенных активов – ведомством, осуществляющим от имени и в интересах государства деятельность по возврату активов.
Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством РК.
Задачи и функции Комитета
Задачи:
- выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов в пределах возложенных задач;
- осуществление мер, направленных на возврат государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов;
- развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов;
- выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов, незаконному выводу активов, и устранение их последствий;
- осуществление иных задач в соответствии с законодательными актами РК, актами президента РК.
Функции:
- осуществление от имени и в интересах государства деятельности по возврату активов;
- осуществление мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу активов и их возврата, направленные на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах субъектов и их аффилированных лиц;
- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора по вопросам возврата активов;
- обеспечение проведения аудита, оценки активов, подлежащих возврату, в том числе путем привлечения третьих лиц;
- проведение проверки законности источников приобретения (происхождения) актива;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц, частных постановлений и определений судов по вопросам возврата активов;
- направление в суды заявлений о принятии предварительных обеспечительных мер, исков об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;
- прием и рассмотрение декларации о раскрытии активов от лиц, включенных в реестр;
- разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере возврата активов, а также принятие нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;
- запрос у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информации и материалов;
- осуществление поиска, сбора, обработки, обобщения и оценки поступающей информации об активах, подлежащих возврату, анализ сведений о происхождении активов, подлежащих возврату;
- рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о добровольном возврате активов и принятие решений по ним;
- обеспечение законности и прозрачности результатов деятельности по возврату активов;
- подготовка ежегодной информации по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам и опубликование ее на интернет-ресурсе Комитета и др.
Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности президентом РК по представлению Генерального прокурора РК.
Председатель Комитета имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности Генеральным прокурором по представлению председателя Комитета.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
В Казахстане с 24 июля 2023 года начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и сопутствующие ему законы. Закон направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.
Согласно закону в структуре Генеральной прокуратуры создадут отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.