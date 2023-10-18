В Казахстане обновили правила ведения учета участников системы обязательного соцстрахования

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 5 октября 2023 года утвердил Правила ведения персонифицированного учета участников системы обязательного социального страхования, их социальных отчислений и социальных выплат, сообщает Zakon.kz.

Персонифицированный учет подразделяется на учет участников системы обязательного социального страхования и их социальных отчислений и учет получателей социальных выплат.

Персонифицированный учет участников системы обязательного социального страхования и их социальных отчислений и социальных выплат ведется Государственной корпорацией по каждому физическому лицу в информационной системе уполномоченного органа.

Персонифицированный учет участников системы обязательного социального страхования, за которых производились социальные отчисления, пеня за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений (в том числе возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений) осуществляется Государственной корпорацией в автоматизированном режиме на постоянной основе.

При изменении персональных данных участников системы обязательного социального страхования госкорпорация вносит сведения и изменения в базу данных, а также обеспечивает персонифицированный учет сведений о возвращенных излишне уплаченных сумм социальных отчислений, признанных незаконными (необоснованными).

Государственная корпорация обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в базе данных в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и их защите; а также ежемесячно согласно перечню, формам, срокам представления финансовой и иной отчетности ЕНПФ представляет в уполномоченный орган информацию об участниках (получателях) системы обязательного социального страхования, социальных отчислениях и социальных выплатах.

В течение одного рабочего дня со дня поступления сумм социальных отчислений госкорпорация вносит персональные сведения, полученные из списка участников системы обязательного социального страхования и информационных систем в базу данных, которые включают в себя:

индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

фамилию, имя, отчество (при его наличии);

дату рождения;

сведения о суммах уплаченных социальных отчислений, пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений, а также о возврате излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и пени за несвоевременную или неполную уплату социальных отчислений с указанием даты поступления, даты отправки, номера, даты документа, кода назначения платежа (КНП), наименования отправителя, ИИН/бизнес идентификационный номер ( БИН) отправителя, наименования получателя, общей суммы платежа, суммы социальных отчислений, статуса, периода (год, месяц, месяцы), за который производятся социальные отчисления.

Учет социальных выплат

Персонифицированный учет социальных выплат осуществляется государственной корпорацией с даты обращения заявителя за ее назначением.

Учет получателей социальных выплат включает в себя следующие данные (в зависимости от вида социальной выплаты):

ИИН;

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дата рождения;

пол;

адрес места жительства;

индекс почтового отделения;

серия и номер документа, удостоверяющего личность (удостоверения кандаса), дата его выдачи и наименование выдавшего органа;

об изменении номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность;

гражданство, об изменении гражданства;

дата обращения;

дата наступления социального риска;

дата решения о назначении социальной выплаты;

дата окончания срока социальной выплаты;

о стаже участия в системе обязательного социального страхования;

среднемесячный размер дохода, с которого производились социальные отчисления;

о виде социальной выплаты;

о степени утраты трудоспособности;

о количестве иждивенцев;

о постановке на учет в качестве безработного;

о количестве дней, указанных в листе временной нетрудоспособности, выданном в связи с беременностью и родами, а также усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

об очередности рождения ребенка;

о размере назначенной социальной выплаты;

о сроке, на который назначена социальная выплата;

сведения о суммах обязательных пенсионных взносов, удержанных из социальных выплат;

сведения о суммах перечисленных социальных выплат, а также о возврате излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат.

Персонифицированный учет социальных выплат (в том числе возврат излишне зачисленных (выплаченных) сумм социальных выплат) осуществляется госкорпорацией в автоматизированном режиме на постоянной основе.

Приказ вводится в действие с 28 октября 2023 года.

При этом ранее действовавший приказ Минтруда от 17 марта 2020 года "Об утверждении Правил ведения персонифицированного учета участников системы обязательного социального страхования и их социальных отчислений и социальных выплат" утратил силу.