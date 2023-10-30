Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении

Конституционный суд РК признал соответствующей Конституции меру ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркологического или токсикоманического опьянения, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее нормативное постановление вынесено Конституционном судом 27 октября 2023 года.

Суть дела

Заявитель в Астане управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В судебном заседании субъект обращения признал вину полностью и раскаялся в содеянном.

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 608 КоАП, и подвергнут административному аресту на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Автор обращения отмечает, что санкция части первой статьи 608 КоАП безальтернативная и другого наказания не предусмматривает. При этом он указал на то, что за аналогичное правонарушение гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будет подвергнут административному взысканию в виде административного ареста на 20 суток с возможностью после этого получить водительское удостоверение.

Автор обращения видит в этом нарушение равенства всех перед законом и судом, которое заключается в том, что граждане, совершившие одинаковые административные правонарушения, подвергаются разным административным взысканиям.

Автор обращения также полагает, что неоправданно длительный срок административного взыскания в виде лишения права управления транспортным средством на семь лет нарушает право заявителя на свободный выбор рода деятельности и профессии, так как имеются виды деятельности и профессии, предполагающие наличие права управления транспортным средством.

Что решил суд

Конституционный суд признал соответствующей Конституции РК часть первую статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Вместе с тем в документе отмечается, что в отношении субъектов, указанных в части шестой статьи 608 КоАП, не применяется лишение права управления транспортным средством ввиду отсутствия у этих лиц водительского удостоверения, подтверждающего такое право.

В суде также подтвердили, что в настоящее время лицо, привлеченное к административной ответственности за указанные правонарушения, вправе сразу сдать экзамен и получить водительское удостоверение, "что не соответствует целям профилактики административных правонарушений".

В связи с чем Конституционный суд рекомендовал правительству республики рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования ответственности физических лиц за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения с учетом правовых позиций Конституционного суда РК, изложенных в настоящем нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

Усиление мер ответственности за данные правонарушения были установлены в конце 2019 года. Тогда минимальный срок лишение прав был увеличен с трех до семи лет и установлен административный арест (минимально 15 суток, максимально 30 суток).

Как считают в МВД, принятые меры по усилению ответственности оправдали себя и оказали позитивное профилактическое воздействие на участников дорожного движения.